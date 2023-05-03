Крокодил съел человека: в Австралии останки пропавшего рыбака нашли в брюхе рептилии (фото)
Полицейские допускают, что крокодил затащил человека в воду, когда тот решил поправить рыболовные снасти. 65-летний погибший был опытным рыбаком и знал об опасностях рыбалки в охраняемых водах. Это далеко не первый случаи нападения крокодилов на людей в Австралии.
В Австралии крокодил съел человека, который решил порыбачить в заповедной зоне. Части тела пропавшего в минувшие выходные мужчины обнаружили внутри крупного хищника. Об этом сообщает ABC, ссылаясь на официальные сообщения полиции штата Квинсленд.
О заядлом рыбаке Кевине Дармоди не было известий после того, как он отправился на рыбалку к реке Кеннеди в Национальном парке Риньирру в отдаленном регионе Северного Квинсленда.
Всерьез беспокоиться за судьбу 65-летнего мужчины стали после того, как местные туристы рассказали, что, возможно, крокодил убил человека, так как они слышали крики и всплески у воды.
В дальнейшем неподалеку нашли шлепанцы пропавшего рыбака.
На поиски были отправлены водолазы и спасательные бригады, но операцию решили отменить после поимки двух крокодилов длиной 4,1 и 2,8 метра. Возникли догадки, что пропавший рыбак стал именно их жертвой. Затем в распором брюхе одной из рептилий обнаружили человеческие останки. Сейчас проводится опознание.
Второй случаи нападения крокодилов на людей
Майкл Джойс из Департамента дикой природы штата Квинсленд рассказал, что обоих крокодилов застрелили в течение десяти секунд, как только их заметили.
Полицейские допускают, что крокодил затащил рыбака в воду, когда тот поправлял снасти.
"Это уже второй случай [нападения крокодилов на людей], в прошлый раз такое было в Хинчинбруке. Очевидно, что среди популяции крокодилов подобное случается", — пояснил представитель департамента.
Погибшего Майкла Дармоди, менеджера отеля из города Лаура, описывают как опытного рыбака, который знал о рисках, связанные с рыбалкой в водах, где водятся крокодилы.
По иронии судьбы. в одном из постов в его Facebook опубликованы кадры, на которых выпрыгнувший из воды крокодил хватает крупного сома.
"Он не был туристом, он — местный, точнее был им, и знал об опасностях. Чертов несчастный случай, в считанные секунды на вас может напасть крокодил", — написал один из пользователей в соцсетях.
Свидетель, находившийся возле реки во время нападения крокодила на человека, рассказал, что слышал крик, а когда подошел к берегу, вода была мутной, шла рябь. После этого он понял, что произошло что-то неладное. До этого он видел рыбака у берегу, а спустя несколько минут его уже не было, только шорты остались на берегу.
"Он жил здесь с тех пор, как я был ребенком. Бывал в пабе много раз, ходил рыбачить. Он хорошо знал реку, очень грустно", — рассказал свидетель.
Об опасности предупреждали
После этого трагического случая полиция призвала рыбаков быть осторожными у вод, которые считаются заповедной зоной обитания крупных крокодилов.
"Там есть один, мы хорошо это знаем. Многие годы я говорил: "Этот крокодил однажды съест кого-то, он будет следить за вами и спрячется прямо у берега. Я не раз видел, как он лакомится утками прямо у берега", — пояснил местный рыбак Стивен МакДугалл.
Напомним, что в Африке во время сафари крокодил украл холодильник у туристов, которые следили за ним из безопасного места возле машины. Хищник схватил синий контейнер и уполз в воду.
Также сообщалось, что исследователи обнаружили еще одну талаттозухию — древнюю "сестру" предков современных крокодилов.