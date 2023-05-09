"Думала умру": пропавшая в лесу женщина несколько дней выживала на вине и леденцах (видео)

Лилиан Ип планировала короткую однодневную поездку и взяла с собой всего пару закусок и леденцов. Единственной жидкостью была бутылка вина, которую она приобрела в качестве подарка для своей матери, так как сама не употребляет спиртных напитков.

В Австралии, в штате Виктория, 48-летняя Лилиан Ип потерялась в лесу и на протяжении 5 дней выживала питаясь только вином и леденцами. Драматическое спасение было снято с полицейского вертолета. Об этом пишет CBS News.

Спасатели сообщили, что в густых кустарниках была найдена пропавшая ранее женщина, после того, как она заблудилась на тупиковой дороге и ее автомобиль застрял в грязи.

Спустя несколько дней полицейский вертолет обнаружил машину во время поисковой операции в холмистой местности. Он находился на расстоянии 60 километров от ближайшего города.

Спасатели сообщили, что в густых кустарниках была найдена пропавшая ранее женщина Фото: Yahoo.News

В видео, снятом с вертолета, можно увидеть, как полицейский внедорожник направляется к месту, где вертолет обнаружил женщину. Лилиан была доставлена в больницу для лечения обезвоживания. По словам Ип, она была настолько уверена, что не выживет, что написала письмо родным, в котором попрощалась с ними.

"Я думала, что умру там", — сказала она после того как ее спасли.

Представители правоохранительных органов сообщили, что родственники Лилиан обратились в полицию на прошлой неделе, когда она пропустила свой ежедневный звонок. На прошлой неделе экстренные службы проводили интенсивные поиски в регионе, но не смогли обнаружить никаких следов пропавшей женщины, пока не был задействован вертолет.

В полиции отметили, что Лилиан планировала короткую однодневную поездку и взяла с собой всего пару закусок и леденцов. Единственной жидкостью была бутылка вина, которую она приобрела в качестве подарка для своей матери, так как сама не употребляет спиртных напитков.

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