Из-за серии про Челябинск: в Госдуме призвали ограничить показ "Гриффинов" в РФ (видео)

По мнению депутатки Яны Лантратовой, создатели американского мультсериала ведут осознанную работу против России.

Депутатка Государственной Думы России от Челябинской области Яна Лантратова предлагает ограничить в России показ серии американского мультсериала "Гриффины" (Family Guy) из-за серии про Челябинск. Об этом 9 мая она заявила в комментарии российскому медиа "Подъем".

По мнению Лантратовой в эпизоде показали "намеренно оскорбительный образ" российского города.

"Такие мультфильмы — это осознанная работа против нашей страны. Информационная война через художественные произведения. В книгах, учебниках, фильмах и даже мультфильмах специально создают образ России, как страны, где все недовольны жизнью, пьют, употребляют наркотики, берут взятки. Надеюсь, руководство телеканалов это понимает и ограничит показ некоторых сюжетов", — заявила Яна Лантратова.

О чем новая серии "Гриффинов"

В новой серии американского ситкома "Гриффины" герои мультфильма отправились в Челябинск. В серии мультфильма город называют "Уральским Чикаго". Там показано повальное пьянство. Россияне читают газету "Россия вчера", заражаются "коровьей чумой" и живут под воздействием радиации. Также в данном эпизоде местный священник во время венчания объявляет Украину частью России.

Напомним, в начале мая пользователи соцсетей обрушили шквал критики в адрес студии Disney из-за сигналов, которые посылают герои мультфильмов. В Сети ругали студию за то, что маленьких детей заставляют пересматривать свою внешность, чтобы соответствовать хорошим героям.

Ранее, 24 апреля, сообщалось, что в России создали мультфильм "Азбука "СВО", призванный обучить росссийских оккупантов "вернуться домой целыми и невредимыми". Примечательно, что закадровый голос напоминает Ивана Охлобыстина — актера и ярого сторонника президента РФ Владимира Путина.