"Не бункерный": психолог рассказал, кто из двойников Путина был на параде 9 мая (видео)

По словам кандидата психологических наук Дмитрия Попова, на торжествах в Москве был не тот "клон" российского президента, который обычно встречается с лидерами стран. Эксперт убежден, что главам республик "подсунули" двойника.

На параде в Москве в честь 9 мая выступал и встречался с лидерами республик СНГ двойник российского президента Владимира Путина. Об этом 10 мая в эфире "24 канала" заявил кандидат психологических наук Дмитрий Попов.

"Я очень внимательно изучал появление "Путиных" 22-го и 23-го года 9 мая и "Путиных" в другом измерении. Я скажу, что я давал прогноз на одном из СМИ, что будет тот же самый Путин, который был в 2022 году на этом параде. Так и произошло", — рассказал Попов.

По словам эксперта, в последний раз данный двойник публично появлялся на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

"Это "говорун", это не "бункерный". Он не выступал перед Федеральным собранием в Гостинном дворе, он не был в Мариуполе, он не был в Крыму. Этот "экземпляр" был на переговорах в Тегеране с лидерами Ирана, когда заключили этот проклятый договор касательно "Шахедов", — добавил Попов.

Психолог также отметил, что двойник Путина за год заметно постарел, однако двигается лучше, чем "бункерный вариант". По словам Попова, этот же двойник ранее встречался с министром обороны Китая.

Также психолог проанализировал эмоции двойника, который морщился и прикусывал губу во время парада. Попов убежден, что на его лице четко читаются тревожность и страх, но никак не чувство вины.

О том, что речь идет о двойнике говорит также и то, что рядом находились пожилые люди. "Бункерный вариант" не допускает такие встречи без целого ряда карантинных мероприятий. Поэтому, по мнению Попова, лидерам стран СНГ, которые приехали на парад, "подсунули" двойника.

"Это лидеры "второстепенных" стран, при всем уважении даже к Казахстану. Россияне, наверное, до сих пор себя считают второй страной мира, возможно и первой. Поэтому этих лидеров использовали именно как защиту, не как лидеров. Поэтому к ним отношение было очень гадким. К тому же их даже унизила ведущая этого парада, которая сказала, — "лидеры братских республик", а не суверенных стран", — отметил Попов.

Что будет с двойниками Путина после поражения России

Психолог Дмитрий Попов предположил, что после поражения России в войне с Украиной двойники президента РФ попросту исчезнут и останется лишь один, которого показательно отвезут в Гаагу на трибунал.

Как отметил эксперт, у Запада, тем не менее, есть инструменты, которые позволяют различить двойников от настоящего Путина.

Напомним, 11 мая спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что сомневается в том, что ордер Международного уголовного суда в Гааге, выписанный на имя российского президента Владимира Путина, будет применен. Песков упомянул о ядерном статусе РФ и сказал, что "есть некоторые страны, которые имеют очень сильный дефицит суверенитета".

Напомним также, 11 мая посол по особым поручениям Антон Кориневич заявил, что, помимо президента РФ, Украина ожидает увидеть на скамье подсудимых Сергея Лаврова и Михаила Мишустина. Но на российских пропагандистов, по словам посла, преследование суда не распространяется.