Опрос за три дня до выборов президента Турции: Эрдоган рискует проиграть уже в первом туре

По результатам нескольких опросов кандидат от главного оппозиционного альянса Кылычдароглу опережает действующего лидера страны, что ставит того перед самым серьезным вызовом за все время его двадцатилетнего правления.

Согласно опросу, проведенному в Турции, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган теряет свои позиции у людей, поскольку, накануне президентских выборов, отстает от своего главного соперника Кемаля Кылычдароглу более чем на 5 процентных пунктов. Об 11 мая этом сообщает издание Reuters.

Согласно данным опроса, проведенного в четверг, 11 мая, компанией Konda, Эрдогана поддерживают 43,7% опрошенных в Турции, в то время как кандидатуру Кылычдароглу поддержали 49,3% опрошенных.

Исходя из предварительных цифр, такая ситуация может говорить о том, что в Турции будет проводиться второй тур президентских выборов, который может состояться 28 мая.

Издание отмечает, что полученные в ходе последнего опроса данные совпали с результатами других социологических исследований, в которых кандидат от главного оппозиционного альянса Кылычдароглу также опережал Эрдогана.

Таким образом, по мнению журналистов, Эрдоган столкнулся с серьезным вызовом за все время своего двадцатилетнего правления в стране.

Издание приводит в пример результаты других опросов. В одном из них, проведенном 6-7 мая, еще один из кандидатов в президенты Турции Синан Оган получил поддержку 4,8% избирателей, а Мухаррема Инче – 2,2%, что по мнению аналитиков Konda может показывать, что данные голоса будут склоняться во втором туре за лидера основной оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Кылычдароглу.

Известно, что в опросе компании Konda приняли участие 3480 человек из 35 провинциальных центров.

Напомним, 25 апреля во время предвыборного интервью каналам Ulke TV и Kanal 7 в преддверии парламентских и президентских выборов 14 мая, 69-летнему Реджепу Тайипу Эрдогану стало плохо.

На следующий день стало известно, что Эрдоган отменил несколько поездок по городам в рамках предвыборной кампании из-за недомогания, которое он объяснил желудочным гриппом.