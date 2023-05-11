"Очистить от эсэсовцев": война в Украине может распространиться на Эстонию, — депутат РФ

По словам депутата из Петербурга Андрея Горшечникова, прежде "очистка Эстонии от эсэсовцев" проводилась дважды — в 1939 и 1944 годах. Нынешнее эстонское руководство он назвал "наследниками тех, кто воевал в войсках СС".

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга от "Единой России" Андрей Горшечников предупредил руководство Эстонии о том, что боевые действия, которые происходят в Украине, могут расшириться и на территорию их страны. Об этом он написал на своем личном сайте.

"Очевидно, пришло время вновь очистить Эстонию от эсэсовцев, как это уже мы сделали дважды в 1939 и 1944 годах, — написал депутат. — Нынешние эстонские власти должны понимать, что зона СВО может быть расширена и на их территорию".

Таллиннское руководство он назвал наследниками тех, кто воевал в войсках СС, — из-за вывешенного на стене Нарвской крепости "русофобского баннера" и введенного запрета перед 9 мая на советский флаг и песни.

По его словам, Нарва со времен Ивана Грозного принадлежит России, а нынешние "88% населения города — русские".

Он также считает, что в Эстонии зря надеются, что НАТО будет воевать с РФ "из-за страны, которая соизмерима с территорией Ленобласти".

Во время празднования 9 мая в Петербурге сцену установили таким образом, чтобы "русские люди по другую сторону границы, в приграничной Нарве, могли присоединиться к празднованию", отметил Горшечников.

Жители Нарвы, "отделенные от своей исторической родины искусственными границами", собрались на берегу реки семьями, чтобы смотреть, как празднуют 9 мая в РФ, написал депутат.

Концерт на экране для жителей Нарвы

По сообщениям Err.ee, к 9 мая возле реки Нарва в российском Ивангороде установили большой экран, на котором транслировался концерт для жителей эстонского города.

Концерт для жителей Нарвы Концерт для жителей Нарвы Концерт для жителей Нарвы

Концерт начался позже запланированного времени, а до начала показали фильм "В бой идут одни старики". Этот концерт посетил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, пообещавший устраивать такое ежегодно.

Напомним, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас провела совместную с Владимиром Зеленским встречу в Житомире.

Также сообщалось, что главнокомандующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем дал свой прогноз о завершению войны в Украине.