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Мир Российско-украинская война

"Очистить от эсэсовцев": война в Украине может распространиться на Эстонию, — депутат РФ

Депутат Андрей Горшечников
Фото: gorshechnikov.ru | Депутат Андрей Горшечников

По словам депутата из Петербурга Андрея Горшечникова, прежде "очистка Эстонии от эсэсовцев" проводилась дважды — в 1939 и 1944 годах. Нынешнее эстонское руководство он назвал "наследниками тех, кто воевал в войсках СС".

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Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга от "Единой России" Андрей Горшечников предупредил руководство Эстонии о том, что боевые действия, которые происходят в Украине, могут расшириться и на территорию их страны. Об этом он написал на своем личном сайте.

"Очевидно, пришло время вновь очистить Эстонию от эсэсовцев, как это уже мы сделали дважды в 1939 и 1944 годах, — написал депутат. — Нынешние эстонские власти должны понимать, что зона СВО может быть расширена и на их территорию".

Таллиннское руководство он назвал наследниками тех, кто воевал в войсках СС, — из-за вывешенного на стене Нарвской крепости "русофобского баннера" и введенного запрета перед 9 мая на советский флаг и песни.

По его словам, Нарва со времен Ивана Грозного принадлежит России, а нынешние "88% населения города — русские".

Он также считает, что в Эстонии зря надеются, что НАТО будет воевать с РФ "из-за страны, которая соизмерима с территорией Ленобласти".

Во время празднования 9 мая в Петербурге сцену установили таким образом, чтобы "русские люди по другую сторону границы, в приграничной Нарве, могли присоединиться к празднованию", отметил Горшечников.

Жители Нарвы, "отделенные от своей исторической родины искусственными границами", собрались на берегу реки семьями, чтобы смотреть, как празднуют 9 мая в РФ, написал депутат.

Концерт на экране для жителей Нарвы

По сообщениям Err.ee, к 9 мая возле реки Нарва в российском Ивангороде установили большой экран, на котором транслировался концерт для жителей эстонского города.

Концерт для жителей Нарвы Fullscreen
Концерт для жителей Нарвы
Концерт для жителей Нарвы Fullscreen
Концерт для жителей Нарвы
Концерт для жителей Нарвы Fullscreen
Концерт для жителей Нарвы
Концерт для жителей Нарвы
Концерт для жителей Нарвы
Концерт для жителей Нарвы

Концерт начался позже запланированного времени, а до начала показали фильм "В бой идут одни старики". Этот концерт посетил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, пообещавший устраивать такое ежегодно.

Напомним, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас провела совместную с Владимиром Зеленским встречу в Житомире.

Также сообщалось, что главнокомандующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем дал свой прогноз о завершению войны в Украине.