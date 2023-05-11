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Світ Російсько-українська війна

"Очистити від есесівців": війна в Україні може поширитися на Естонію, — депутат РФ

Депутат Андрій Горшечников
Фото: gorshechnikov.ru | Депутат Андрій Горшечников

За словами депутата з Петербурга Андрія Горшечникова, раніше "очищення Естонії від есесівців" проводилося двічі — у 1939 та 1944 роках. Нинішнє естонське керівництво він назвав "спадкоємцями тих, хто воював у військах СС".

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Депутат Заксобрання Санкт-Петербурга від "Єдиної Росії" Андрій Горшечников попередив керівництво Естонії про те, що бойові дії, що відбуваються в Україні, можуть розширитись і на територію їхньої країни. Про це він написав на своєму власному сайті.

"Очевидно, настав час знову очистити Естонію від есесівців, як це ми вже двічі зробили в 1939 і 1944 роках, — написав депутат. — Нинішня естонська влада повинна розуміти, що зона СВО може бути розширена і на їхню територію".

Талліннське керівництво він назвав спадкоємцями тих, хто воював у військах СС, — через вивішену на Нарвській фортеці "русофобський банер" і введену заборону перед 9 травня на радянський прапор і пісні.

За його словами, Нарва з часів Івана Грозного належить Росії, а нинішні "88% населення міста – росіяни".

Він також вважає, що в Естонії даремно сподіваються, що НАТО воюватиме з РФ "через країну, яку можна порівняти з територією Ленобласті".

Під час святкування 9 травня у Петербурзі сцену встановили таким чином, щоб "росіяни з іншого боку кордону, у прикордонній Нарві, могли приєднатися до святкування", зазначив Горшечников.

Жителі Нарви, "відокремлені від своєї історичної батьківщини штучними кордонами", зібралися на березі річки сім'ями, щоб дивитися, як святкують 9 травня у РФ, написав депутат.

Концерт на екрані для мешканців Нарви

За повідомленнями Err.ee, до 9 травня біля річки Нарва в Івангороді встановили великий екран, на якому транслювався концерт для жителів естонського міста.

Концерт для мешканців Нарви Fullscreen
Концерт для мешканців Нарви
Концерт для мешканців Нарви Fullscreen
Концерт для мешканців Нарви
Концерт для мешканців Нарви Fullscreen
Концерт для мешканців Нарви
Концерт для мешканців Нарви
Концерт для мешканців Нарви
Концерт для мешканців Нарви

Концерт розпочався пізніше запланованого часу, а до початку показали фільм "У бій ідуть лише старі". Цей концерт відвідав губернатор Ленобласті Олександр Дрозденко, який пообіцяв влаштовувати таке щороку.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас провела спільну із Володимиром Зеленським зустріч у Житомирі.

Також повідомлялося, що головнокомандувач Силами оборони Естонії Мартін Херем дав свій прогноз щодо завершення війни в Україні.