Неизвестные попытались поджечь здание ФСБ в республике Коми, — СМИ

По данным журналистов, в районе трех часов ночи неизвестный бросил в окно здания коктейль Молотова. От разлившейся зажигательной смеси вспыхнула оконная рама.

В ночь на 11 мая в российском городе Усинск (республика Коми) попытались поджечь здание местного управления ФСБ. Об этом сообщает Baza со ссылкой на источники.

В районе трех часов ночи неизвестный бросил в окно здания коктейль Молотова. От разлившейся зажигательной смеси вспыхнула оконная рама. Площадь пожара — чуть больше квадратного метра. Поджигатель скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье "теракт".

Напомним, что в Подмосковье решили сжечь воинскую часть. Пять российских граждан, по данным росСМИ, длительное время вели слежку за объектом, разрабатывали план отступления, а также сделали подкоп для поджога. Младшему из диверсантов — 15 лет.

Также сообщалось, что в ФСБ не верили в диверсию с бомбардировщиком Су-24, пока не узнали о произошедшем из соцсетей. Прочитав о случившемся в пропагандистском Telegram-канале, силовики решили провести проверку и пошли на завод, где выяснилось, что опубликованное видео — не фейк.

10 апреля стало известно, что за год в России 77 раз предпринимались попытки поджигать военкоматы.

Такое заявление сделал судья Центрального окружного военного суда в Челябинске Артем Макаров.

Подрыв железнодорожный путей, складов, появления беспилотников — подобных случаев на российской территории с каждой неделей становиться все больше.

Фокус попытался разобраться в том, кто стоит за взрывами и поджогами на территории РФ, и как следует оценивать такую деятельность — как диверсии или партизанскую войну.