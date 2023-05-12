Требуют миллион рублей: у российского генерала похитили жену в Москве, — росСМИ

По информации журналистов, вскоре после пропажи жены похитители позвонили Александру Колмакову и потребовали за нее выкуп.

В Москве похитили жену генерал-полковника Александра Колмакова, занимавшего должности командующего ВДВ и первого заместителя министра обороны. Об этом сегодня, 12 мая, сообщает российское медиа "База".

О пропаже супруги 67-летний генерал узнал вечером 10 мая, она ушла на работу и не вернулась. Вскоре генералу позвонил незнакомец и заявил, что супруга похищена. Если муж хочет увидеть ее живой, ему следует выплатить выкуп в миллион рублей. После разговора с похитителем генерал обратился в полицию.

Не исключается версия, что произошедшее — дело рук телефонных "похитителей". Мошенники звонят жертвам, рассказывают выдуманные истории о преследованиях и просят скрыться от родных, не поддерживать с ними связь, а потом требуют выкуп.

Тем временем, 27 апреля появилась информация, что в Росси телефонные мошенники заставляют пенсионеров жечь военкоматы и банки. Они выманивают у стариков деньги, а затем предлагают их вернуть, если те согласятся на поджог.

Как сообщали журналисты WP, Кремль ищет еще 415 тысяч россиян для войны в Украине. По секретным данным США, Москва планирует "тихо привлекать" военных во избежание недовольства общества. Американская разведка выяснила, что Минобороны России занижает количество потерь даже при контактах с другими ведомствами.

Кроме того, 25 апреля хакеры взломали российско-иранскую конференцию. По словам хакеров, все действия обеих сторон фиксируются СБУ, а иранцам придется понести наказание за предоставление России дронов-камикадзе, которыми атакуют украинские города.