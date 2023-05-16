26 человек выжили после крушения яхты в египетским "Бермудским треугольнике" (фото, видео)

53-летний турист из Ноттингемшира понял, что что-то пошло не так, когда в иллюминаторе каюты вместо идиллического горизонта увидел плавающую рыбу.

Британский турист рассказал о чудесном спасении после того, как 40-метровая яхта перевернулась во время "отпуска мечты" в районе, который называют египетским Бермудским треугольником. Об этом сообщает The Mirror.

В апреле группа из 26 туристов из разных стран, среди них, в частности, было 16 жителей Великобритании, наслаждалась дайвингом в Красном море у египетского побережья. Однако лодка неожиданно перевернулась, и вместо ярких воспоминаний отпуск превратился в "кошмар", когда плавсредство в понедельник, 24 апреля, неожиданно перевернулось.

Путешественники выжили благодаря своей сообразительности и тому, что действовали сообща.

На опубликованных кадрах видно группу людей на борту наклонившейся тонущей лодки. Слышны выкрики и проклятия, а кто-то прыгает в море в районе Хургады, недалеко от входа в Суэцкий канал.

На еще одном видео сцена тонущей лодки напоминает кадры из кинофильма "Титаник", туристы цепляются за лодку, а затем появляются плавающие на волнах обломки судна.

Туристы спасшиеся с яхты

На других кадрах группа туристов уж находится на борту спасательного судна.

Дэвид Тейлор, 53-летний архитектор из Ноттингемшира, понял, что что-то пошло не так, когда проснулся и увидел, что в иллюминаторе его каюты вместо идиллического горизонта плавает рыба.

По словам свидетелей кораблекрушения, поначалу море было спокойным, но неожиданно борт Carlton Queen стала заливать вода.

Видео тонущей яхты в Египте

Тейлор и его 21-летний сын Кристиан оказались под палубой, и их удалось спасти только благодаря героическим усилиям другого пассажира. Тот, в свою очередь, сам оказался в ловушке.

Туристы спасшиеся с яхты

"Мы звали на помощь и кричали, слышали грохот над нами, мы пережили ощущение ужаса от происходящего. Когда поняли, что не можем воспользоваться лестницей, и никто не придет на помощь, я потерял самообладание. Я чувствовал, что не смогу защитить своего сына и начал паниковать", — пояснил турист.

Туристы спасшиеся с яхты

По данным журналистов, лодка, которую построили в 2002 году и спустили на воду в 2022-м после ремонта, начала крениться на бок сразу же после того, как пассажиры поднялись на борт. За время путешествия все становилось только хуже.

Туристы спасшиеся с яхты

Владельцы лодки Carlton Queen сообщили, что не будут комментировать произошедшее до завершения расследования. Действия своей команды матросов компания назвала эффективными, поскольку они предотвратили гибель людей.

Сообщается, что совместно с египетскими властями проводится разбирательство и устанавливаются причины кораблекрушения.

Напомним, что 73 человека оказались под водой у берегов Сирии, где затонула лодка с ливанскими мигрантами.

Также сообщалось, что ученые провели исследование самого глубоководного кораблекрушение в истории. Эсминец USS Johnston затонул во время морского боя с японским флотом в 1944 году, тогда во время боя погибла половина всего экипажа.