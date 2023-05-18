Самая большая сумма в истории: на аукционе продали старейшую еврейскую Библию

За "Кодекс Сассуна" заплатили едва ли не самую высокую цену для книги или исторического документа, которые когда-либо продавались на аукционе.

Старейшая известная еврейская Библия (Танах) почти в полном собрании была продана на торгах, устроенных аукционным домом Sotheby’s, за 38,1 миллиона долларов. Об этом сообщает The New York Times сегодня, 18 мая.

Издание носит название "Кодекс Сассуна". Книга датируется ІХ-Х столетием. Она включает в себя все 24 книги еврейской Библии, отсутствует всего восемь листов, включая первые 10 разделов Книги Бытия. Книга состоит из 400 пергаментных страниц, а ее текст был написан одним переписчиком.

С 1989 года кодекс принадлежал швейцарскому коллекционеру и финансисту Жаки Сафра. Оценочная стоимость Библии составляла 30-50 миллионов долларов.

В аукционном доме заявили, что покупателем стал Музей еврейского народа в Тель-Авиве. Покупка была осуществлена за счет пожертвования Альфреда Х. Мозеса, бывшего посла США в Румынии, и его семьи. Книгу передадут в дар музею, она станет частью его постоянной экспозиции.

The New York Times отмечает, впрочем, что цена в 38,1 миллиона долларов может показаться невысокой по сравнению с ценами, которые часто устанавливают на аукционах произведений искусства.

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