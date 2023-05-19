Ключи от города: подросток стал местным героем благодаря тому, что не пользуется телефоном

Недавно мэр Уоррена наградил Диллона Ривз ключом от города в признание его героического поступка. В момент получения награды мальчик проявил скромность и заявил, что никогда не ожидал, что его поступок привлечет такое внимание.

Диллон Ривз из штата Мичигана (США), который взял на себя управление школьным автобусом после того, как водитель потерял сознание, был единственным пассажиром, не отвлекавшимся на свой телефон. Об этом пишет Yahoo News.

В прошлом месяце видео, в котором показано как ученик средней школы Лоис Э. Картер в Уоррене, штат Мичиган, спасает более 60 детей, стало вирусным в социальных сетях.

Отец Ривза отметил, что одной из причин, по которой его сын был настолько бдительным, было отсутствие у него мобильного телефона. Мальчик просто смотрел в окно и по сторонам.

"Что еще ты можешь делать, когда у тебя нет телефона? Ты становишься внимательным к людям, замечаешь детали, смотришь в окно. Это очень сильный урок, возможно, урок, который может изменить мир", — поделился отец Диллона, Стив.

Мальчику предоставили ваучеры на бесплатные курсы обучения вождению Фото: Macomb daily

Остальные ученики, находившиеся в автобусе в тот день, рассказали, что они все были поглощены своими телефонами и не заметили, что водитель потеряла сознание.

Ключ от города

Недавно мэр Уоррена наградил Диллона Ривз ключом от города в признание его героического поступка. Церемония награждения прошла 11 мая в офисе мэрии Футса. Об этом сообщает Macomb Daily.

В момент получения награды мальчик проявил скромность и заявил, что никогда не ожидал, что его поступок привлечет такое внимание.

Кроме того, Ассоциация безопасности дорожного движения округа Макомб вручила Ривзу награду "Герой безопасности дорожного движения" и предоставила ему ваучеры на бесплатные курсы обучения вождению.

Также школьнику была предоставлена возможность на один день испытать роль комиссара полиции благодаря щедрости шефа полиции Уоррена Уильяма Двайера, который выделил ему специальную награду за его подвиг в спасении жизни.

Ранее Фокус писал, что в США сотрудник супермаркета втыкал в продукты швейные иголки. После расследования сотрудники полиции обнаружили 11 игл в различных товарах.

Также сообщалось, что в США мужчину пришлось спасать при помощи троса и вертолета. Он был найден стоящим в темноте в нескольких футах от своего перевернувшегося велосипеда. Американец пытался продолжить путь без транспортного средства, но застрял.