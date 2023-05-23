Россиянин Иван Лосев увидел сон с Владимиром Зеленским. Вот что с ним произошло потом

Ивана Лосева снова привлекли к ответственности за "дискредитацию" российской армии, теперь уже уголовной. До приговора суда он находился под стражей.

Центральный районный суд Читы оштрафовал местного жителя Ивана Лосева на 120 тысяч рублей по делу о повторной "дискредитации" российской армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

На этот раз мужчину наказали за антивоенную подпись под фото, которое читинец разместил у себя в Instagram. Кроме штрафа суд конфисковал у осужденного его айфон, который "являлся средством совершения преступления".

Лосев признал свою вину и раскаялся. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке в связи с согласием мужчины с предъявленным ему обвинением.​

​Сначала Лосеву назначили штраф в размере 150 тысяч рублей, но, приняв во внимание, что в ожидании приговора он содержался под стражей, а также то, что ему запретили определенные действия, понизил сумму до 120 тысяч рублей.

Сон с Зеленским: с чего все началось

Беды Ивана Лосева начались в 2022 году, после того как ему приснился президент Украины Владимир Зеленский. Пересказ этого сна 26-летний россиянин опубликовал в Instagram. Кроме того, житель Читы в соцсетях критиковал мобилизацию в России.

В декабре Центральный районный суд Читы признал Ивана Лосева виновным в "дискредитации ВС РФ" и оштрафовал его на 30 тысяч рублей. По его словам, донос на него написали только после публикации о сне, в котором был Зеленский, а другая критика войны в Украине осталась незамеченной.

Но на этом беды мужчины не закончились. В феврале его дважды оштрафовали на общую сумму 70 тысяч рублей после того, как он рассказал о сне журналистам телеканала "Дождь" и BBC, снова за "дискредитацию" российской армии.

Мать Ивана Лосева

Как сообщает "Настоящее время", в феврале Центральный районный суд Читы оштрафовал на 35 тысяч рублей мать Ивана Нелли Лосеву за оскорбление власти. Дело завели за лайк к картинке с текстом: "Для посетителей моей страницы: Путин – ***ло, Крым – это Украина, Россия ведет войну с Украиной".

В январе женщину уже привлекали к ответственности за "дискредитацию" ВС РФ. Штраф в размере 30 тысяч рублей ей присудили за лайк к картинке в "Одноклассниках", на которой было написано, что "стали поступать сведения о гибели мобилизованных, их будет все больше и больше, они не защищают Родину, Родина сама напала на соседнюю страну. Люди гибнут просто так".

Напомним, 18 мая российские силовики открыли административное дело на музыканта и лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова по статье о "дискредитации" оккупационной армии. С началом большой войны в Украине он уехал в Лондон и пока не собирается возвращаться в РФ.

10 мая российские Telegram-каналы сообщали, что в Москве силовики забрали прямо с работы 39-летнего уборщика психоневрологического учреждения № 5 из-за желто-синей куртки, в которой он работал. Отмечается, что его привлекли к админответственности за "дискредитацию" армии РФ.