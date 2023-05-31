Новая теория о путешествии во времени: на картине 1882 года заметили iPhone (фото)

Картина 19 века вызвала теории о путешествиях во времени после того, как на ней заметили iPhone. Люди начали активно обсуждать рисунок в сети.

На картине 1882 года изображен знаменитый шотландский поэт Роберт Бернс, пользующийся iPhone за 125 лет до выхода смартфона, что породило теории о путешествиях во времени. Об этом пишет Daily Star.

На картине "Обручение Бернса и Мэри", написанной около 1882 года Р. Джози и Джеймсом Арчером, изображены всемирно известный шотландский поэт Роберт Бернс и его возлюбленная Мэри Кэмпбелл, признающиеся друг другу в любви.

На картине изображена пара, стоящая на берегу реки Айр и смотрящая друг на друга, оба держат в руках прямоугольник темного цвета с закругленными углами, напоминающий один из первых iPhone. Картина заставила любителей искусства задуматься о путешествии во времени, учитывая, что рисунок появился на 125 лет раньше знаменитого смартфона.

Картина "Обручение Бернса и Мэри" Фото: Daily Star

Издание отмечает, что за загадочным прямоугольником может скрываться часто используемый в то время предмет.

Бернс и его возлюбленная встретились, чтобы объявить о своих планах пожениться над рекой на западе Шотландии в 1786 году и отметили это событие по древней шотландской традиции. Они обменявшись Библиями над бегущим потоком. Похоже, что загадочный черный прямоугольник на самом деле может быть обычным молитвенником, а не доказательством путешествия во времени.

Но это не первый случай, когда смартфоны появляются на старых картинах. Ранее зоркие любители искусства заметили iPhone на картине почти 90-летней давности. Умберто Романо написал картину "Мистер Пинчон и заселение Спрингфилда" в 1937 году, примерно за 70 лет до того, как был выпущен первый смартфон Apple.

Умберто Романо написал картину "Мистер Пинчон и заселение Спрингфилда" в 1937 году Фото: Daily Star

Но, несмотря на несоответствие времени, фанаты настаивают, что видят мужчину, который держит перед лицом то, что выглядит как телефон. Многие пытались угадать, чем может быть этот предмет, похожий на мобильник, некоторые предположили, что это может быть нож или зеркало.

Ранее Фокус писал, что мужчина нашел в доме жуткий портрет, о котором не подозревал 46 лет. Он был удивлен, обнаружив старинную картину "мужчины без глаз", спрятанную в стене. На обратной стороне едва заметно было написано "Старик по имени Энергия".

Также ранее сообщалось, что в "британском Чернобыле" живет всего четыре человека. Маршалл Крейг — один из людей, отказывающихся покинуть район. Мужчина прожил там последние 20 лет своей жизни и заявил, что он "никогда не уедет".