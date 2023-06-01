В Москве украли икону Божьей Матери в 350 метрах от здания ФСБ (видео)

На опубликованном видео можно рассмотреть, как женщины выносят икону из помещения РПЦ. Прежде икона находилась в церкви города Харцызск Донецкой области.

В центре Москвы была похищена икона Божией Матери Боголюбской, которую прежде незаконно вывезли из Донбасса. Видео происшествия опубликовал один из Telegram-каналов.

Примечательно, что кража произошла в храме, который расположен в нескольких сотнях метров от управления ФСБ на Лубянке.

На опубликованном видео можно рассмотреть, как женщины выносят икону из здания РПЦ.

До того, как попасть в Москву, икона находилась в церкви города Харцызск Донецкой области.

В краже подозревают нескольких женщин, среди которых — и выходцы из Мариуполя.

Напомним, что монах попросил у Будды денег на ремонт храма и сорвал джекпот. Свой выигрыш — чуть более 174 тысяч долларов — 63-летний Пхра Аджан Прафас намерен потратить на ремонт храма, как и планировал изначально.

Также сообщалось, что монах УПЦ МП похитил деньги из церковной казны, а затем сжег и церковное здание вместе ближайшим магазином. По данным правоохранителей, дважды судимый "герострат" из Милиево Черновицкой признал, что устроил поджог в помещении церкви.

Также сообщалось, что российские курсанты обстреливают территорию Украины, сдавая таким образом экзамены. Под обстрелы попадают и церкви.

Помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин рассказал, что российские курсанты-артиллеристы приезжают на приграничную территорию и обстреливают произвольно выбранный объект на карте. Это могут быть и гражданские здания и даже открытая местность. При этом страдают мирные граждане.