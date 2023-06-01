"Боится за свою жизнь": Путин не приедет в Турцию после инаугурации Эрдогана, — дипломат

В последний раз российский президент совершал иностранный визит в конце прошлого года — в Минск. Там глава Кремля чувствовал себя как дома, так как спецслужбы обеспечили безопасность на высшем уровне.

Президент Российской Федерации не решится на то, чтобы выехать за пределы Кремля из-за страха за свою жизнь. Также, не следует ожидать его в Турции после инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана. Такое мнение озвучил бывший чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США Валерий Чалый в интервью "Радио Свобода" 1 июня.

По его словам, у российского президента появился страх выезда из страны и усугубилось это после того, как был выдан ордер на его арест Международным уголовным судом Гааги.

"То есть в принципе, я думаю, он не хочет выезжать, опасается выезжать из страны. Но причина не в том, что все говорят, что его арестуют, МКС. Нет. Турция не ратифицировала устав МУС. Она на своей территории такие вещи, конечно, делать не будет. И это 100%. Поэтому не в этом причина. Он боится выезжать вообще из России. Последний раз, если я не ошибаюсь, это было 19 декабря прошлого года", — говорится в сообщении.

В последний раз российский президент выезжал за пределы РФ только в Минск, однако там существует контроль российских спецслужб и все сделано на максимально безопасном уровне для Владимира Путина.

В том случае, если невозможно обеспечить соответствующие условия — он никуда не едет, так как боится за свою жизнь.

"А Минск, чтобы было понимание, что все знают, куда он приезжает, там контроль его спецслужб. То есть это его спецслужбы контролируют дворец Лукашенко, они там допущены ко всему контролю. Поэтому там чувствует себя как дома, с точки зрения охраны. Но больше никуда не едет. Он боится за свою жизнь", — продолжил Валерий Чалый.

Напомним, 31 мая сообщалось, что Владимир Путин не попадет на инаугурацию Эрдогана. По данным российских журналистов, инаугурация переизбранного турецкого президента может состояться 3 июня, однако официально дата еще оглашена. Вместо российского лидера туда поедет спикер Государственной думы России Вячеслав Володин.