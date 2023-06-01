Флаг Украины, из-за которого произошла драка в Турции, выставили на аукцион (фото)

Как отмечают в СБУ, украинский депутат Александр Мариковский буквально "отбил" государственный символ у россиян в Анкаре. Вырученные от продажи флага средства пойдут на помощь ВСУ.

Государственный флаг Украины, из-за которого в Анкаре произошла драка между народным депутатом Александром Мариковским и представителями делегации Российской Федерации, выставили на благотворительный аукцион United24. Об этом пишет официальный Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Сообщается, в Турции россияне пытались силой забрать флаг, однако в конечном итоге украинские парламентарии привезли его домой для участия в аукционе на платформе United24.

"Это знамя стало одним из символов нашей борьбы с рашизмом на международной арене. Украинский нардеп Александр Мариковский в прямом смысле слова отбил его у россиян во время проходившей в Анкаре Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сообщества", — отмечают в ведомстве.

В публикации также говорится, что глава СБУ Василий Малюк и несколько представителей Сил безопасности и обороны Украины оставили на флаге свои автографы. Как отмечается, вырученные средства пойдут на закупку очередной "порции поздравлений", которая поспособствует победе Украины над страной-агрессором.

Василий Малюк подписал флаг Украины

Автографы представителей Сил безопасности и обороны Украины

Напомним, что 4 мая в столице Турции возникла потасовка между представителями Украины и России во время заседания Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества. Нардеп Александр Мариковский ударил представителя российской делегации за то, что тот сорвал флаг Украины.

По данным СМИ, флаг Украины сорвал Ставицкий Валерий Анатольевич, который работает в аппарате Государственной Думы РФ. Также сообщалось, что его сестра проживает в Киеве, а брат – в Лубнах Полтавской области.

Еще мы писали о том, что 11 мая спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил благодарность Валерию Ставицкому, который на сессии Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества украл украинский флаг у депутата Верховной Рады.