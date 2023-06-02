"Боевые насекомые из США": пропаганда РФ заявила о нашествии "полчищ саранчи" (видео)

В России утверждают, что саранча поступила на территорию оккупированной Станицы Луганской и Ростовской области РФ из американского исследовательского университета, который якобы ставил на этих насекомых эксперименты.

В Российской Федерации пропагандисты заявили, что во временно оккупированной Луганской области Украины и Ростовской области РФ в 2019 произошло нашествие саранчи, которая якобы была завезена из американского университета в район рыбхоза у Станицы Луганской. Об этом пишет российское государственное агентство "РИА Новости".

Авторы публикации заявили, что в Луганской области якобы найдены документы, свидетельствующие о сотрудничестве ВСУ и Вашингтонского исследовательского университета из штата Миссури.

"Если посмотреть в интернете в открытых источниках, то вот этот университет и занимался выведением боевых насекомых, он первый начал ставить эксперименты на саранче. И груз именно этого университета, согласно документам, прибыл на территорию данного рыбхоза", — утверждают в стране-агрессоре.

По словам российских пропагандистов, сначала американцы пытались использовать саранчу в саперном деле, проводя над ней соответствующие исследования.

В качестве "доказательств" своим словам пропагандисты показали синие пустые канистры, разбросанные в Луганской области, а также привели комментарии "очевидцев" нашествия насекомых.

"Полчища были саранчи, полчища. Ну… была на несколько дней эта саранча. Потом исчезла", — говорит "местная жительница" в пропагандистском сюжете.

Напомним, что по словам российских журналистов, с 24 по 27 мая на территории временно оккупированного Крыма запустили более сотни ракет по "опасным облакам". Таким образом оккупанты якобы предотвратили град.

В октябре прошлого года постоянный представитель РФ Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН заявил, что в США якобы запатентован дрон, способный "распространять комаров, зараженных опасными вирусами".

Кроме того, Минобороны РФ распространяло слухи о разработке биооружия в Украине, которое должно было распространятся мигрирующими птицами, выпущенными из "Херсонского заповедника".