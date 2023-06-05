Обнаружили без сознания: британка сбросила 63 килограмма за год благодаря новому хобби

Никола Боуэр начала увлекаться велоспортом, который стал ее новым хобби. Она ежедневно преодолевает примерно 25 километров, чтобы поддерживать здоровье своего сердца после пережитого инсульта.

50-летняя Никола Боуэр из Великобритании похудела почти вдвое благодаря тому, что смогла изменить свой рацион и решила заняться новым хобби. Об этом пишет The Mirror.

В течение многих лет она страдала от проблем со здоровьем, вызванных избыточным весом. Когда сын британки все еще ходил в школу, он однажды обнаружил мать без сознания в кровати. Впоследствии стало известно, что Боуэр, которая на тот момент весила 141 килограмм, перенесла инсульт.

"Я была в ужасе от того, что моему сыну, да и всей моей семье, по сути, пришлось пройти через такое испытание. Я потеряла мать, когда ей было всего 43 года. И я не могла смириться с тем, что мои дети могут остаться без матери", — рассказала она.

Никола Боуэр долгое время пыталась избавиться от лишнего веса, пробуя различные диеты, но каждый раз она возвращалась к прежним пищевым привычкам и набирала вес.

Британка начала увлекаться велоспортом, который стал ее новым хобби Фото: коллаж Фокус

Британка осознала, что без помощи специалистов ей не удастся похудеть. Она обратилась в организацию, специализирующуюся на снижении веса, и приняла решение изменить свои пищевые привычки и образ жизни. Женщина сократила потребление масла, отказалась от газировок и вредной пищи. Вместо вредных перекусов она стала употреблять фрукты, йогурты и низкокалорийное желе.

Кроме того, Боуэр начала увлекаться велоспортом, который стал ее новым хобби. Она ежедневно преодолевает примерно 25 километров, чтобы поддерживать здоровье своего сердца. Всего за год она смогла сбросить 63 килограмма. Уже пять лет она следует здоровому образу жизни и не набирает лишний вес.

"Снижение веса означает, что теперь я могу больше времени проводить с мужем, когда мы вместе катаемся на велосипеде, а также больше гулять с детьми. Мне нравится бывать на свежем воздухе, и это невероятное чувство удовлетворения, которое я испытываю после прогулки", — добавила британка.

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