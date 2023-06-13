"Я еще жив и жить буду": Лукашенко рассказал о состоянии своего здоровья

СМИ писали о плохом самочувствии политика после его визита в Москву на празднование Дня Победы.

Белорусский политик Александр Лукашенко рассказал журналистам о том, как перенес заболевание на ногах, пишет Sputnik.

Ряд средств массовой информации после визита Лукашенко 9 мая в российскую столицу на празднование Дня Победы начал писать о его плохом самочувствии.

"Все, что было написано – это жуткая неправда. Просто мне пришлось переносить все это на ногах. На ногах лучше болезнь не переносить", — сказал Лукашенко.

Политик заверил корреспондентов, что все новости о его здоровье были враньем, поскольку он вел активный образ жизни в это время и даже играл в хоккей.

"Но я понял, что на ногах лучше не переносить, потому что долго будешь восстанавливаться", — пояснил журналистам Лукашенко.

После чего добавил, что перенес аденовирус. Восстановление после болезни займет много времени, возможно, три месяца.

В завершение Лукашенко призвал всех не волноваться: "я еще жив и жить буду!".

13 июня Фокус писал о том, что Лукашенко заявил, что применит ядерное оружие в случае угрозы Беларуси. По словам лидера Беларуси, "не дай бог", если ему придется принимать такое решение в современное время. Он надеется, что никто не посмеет воевать со страной, у которой есть такое оружие.

Напомним, 9 июня президент России Владимир Путин заявил, что российское ядерное оружие будет размещено в Беларуси сразу же после завершения 7-8 июля подготовки сооружений для него. Но от этого Беларусь якобы не потеряет своего внеядерного статуса.

В этот же день Александр Лукашенко отметил, что Минск несет ответственность за сохранность ядерного оружия из России и заверил, что никакие диверсанты не смогут попасть на территорию его страны.