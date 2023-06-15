"На борту было 750 человек": у побережья Греции затонуло перегруженное судно (фото)

По данным журналистов, по меньшей мере 79 мигрантов, направлявшихся в Италию, утонули. Еще сотни людей пропали без вести.

В среду, 14 июня, у побережья Греции перегруженная лодка с мигрантами перевернулась и затонула в открытом море. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что по меньшей мере 79 человек погибли, сотни пассажиров пропали без вести. По данным благотворительной организации по спасению Alarm Phone, на борту судна могло находиться около 750 человек.

"По словам людей, на борту было 750 человек… Сейчас мы слышим сообщения о крушении и опасаемся, что они правдивы", — написали в Alarm Phone.

Место крушения лодки с мигрантами

На фотографии, предоставленной береговой охраной Греции, видны люди, забитые в лодку, которая позже перевернулась.

Перегруженная лодка с мигрантами

В публикации также говорится, что 104 человека были спасены. Их доставили в греческий порт Каламата недалеко от Пилоса.

Спасатели несут мигранта в машину скорой помощи

Спасенные после крушения лодки мигранты

Журналисты выяснили, что судно вышло из Ливии. Неназванный представитель министерства судоходства сказал, что большинство людей борту были выходцами из Египта, Сирии и Пакистана. СМИ также утверждают, что судно направлялось в Италию из ливийского города Тобрук.

Как отмечают авторы публикации, это было самое смертоносное кораблекрушение у побережья Греции за несколько лет. В стране объявили трехдневный национальный траур.

Напомним, что 26 февраля неподалеку от итальянского портового города Кротоне затонуло судно, на борту которого находилось около 200 человек. На борту затонувшей лодки, которая несколькими днями ранее вышла из Турции, были мигранты из Афганистана, Пакистана, Сомали, Сирии, Ирака и Ирана.

Ранее, 17 февраля, на территории Болгарии был обнаружен грузовик с телами 18 нелегальных мигрантов из Афганистана. Афганцы находились в специальном тайнике, расположенном под отсеком с лесоматериалом.

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