Как известно, австралийское правительство хочет блокировать строительство нового здания для представителей страны-агрессорки вблизи парламента. В России этот шаг считают "недружественным проявлением".

В российском правительстве отреагировали на решение Австралии аннулировать аренду участка, на который хотели построить посольство РФ. Комментарий пресс-секретаря президента страны-агрессорки Дмитрия Пескова 15 июня передали журналисты "Ведомости".

По мнению спикера, желание австралийцев не допустить размещения вражеского посольства вблизи своего парламента является "очередным недружественным проявлением". Песков обвинил Австралию в желании быть отличницей среди западных стран и "упорном" продвижении в "фарватере авторов русофобской истерики".

"Очередное недружественное проявление со стороны Австралии, это будем учитывать. И в случае, если какие-то вопросы на повестке дня, нуждающиеся в принципе взаимности, тоже будем соответственно вести себя соответствующим образом", — заявил он.

Напомним, премьер-министр Австралии Энтони Албаниз проинформировал, что правительство страны планирует помешать строительству российского посольства рядом со зданием парламента. Чиновник объяснил это стремление вопросом национальной безопасности.

"Мы не ожидаем, что Россия может говорить о международном праве, учитывая, что она отвергает его так последовательно и так нагло своим вторжением в Украину", — подчеркнул Албаниз.

13 июня посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко сообщил, что Украина направила в страну запрос о состоянии 41 самолета F/A-18 Hornet.