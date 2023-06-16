"Разбой": Путин не может понять, из-за чего Запад заморозил активы РФ (видео)

Глава страны-агрессора назвал "средневековьем" санкционную политику мирового сообщества применительно к России. По его словам, счета российских бизнесменов в западных банках отбираются без объяснения причин — "даже и разговаривать не хотят".

В своей речи на Петербургском международном экономическом форуме 16 июня глава Кремля Владимир Путин назвал разбоем и средневековьем заморозку счетов бизнесменов из РФ в зарубежных банках. Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского лидера, это было сделано "в нарушение всех норм собственного и международного законодательства".

Путин на ПМЭФ 2023

"Разбой: просто вот, закрыли, отобрали и даже не объясняют почему, — возмутился Путин. — Даже и разговаривать не хотят, удивительно просто. Средневековье какое-то!"

Путин также заявил о смене миропорядка. По его словам, "уродливая по своей сути неоколониальная международная система прекратила свое существование", и что якобы укрепляется некий "многополярный мировой порядок". Эти слова отсылают к тому, что США якобы утратили былые позиции на мировой арене.

Напомним, что 16 июня бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер заявил, что Путин может потерять власть, если российские войска потерпят поражение в войне в Украине. Киссинджер, которому 27 мая 2023, исполнилось 100 лет, считает, что если кремлевский режим выведет войска из Украины, у него могут возникнуть сложности с удержанием власти.

Также сообщалось, что, по оценкам кремлевского руководителя, при росте ВВП на 2% в год, Россия окажется среди стран-лидеров мировой экономике. С его слов, РФ "сидит на нефтегазовой игле".