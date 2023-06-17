Говорил про оружие: Байден закончил речь фразой "Боже, храни королеву" (видео)

Президент США вспомнил британскую королеву во время фотосессии в штате Коннектикут. В Белом доме объяснили, что так американский лидер отреагировал на комментарий кого-то в толпе.

Президент США Джо Байден произнес в штате Коннектикут речь об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия и завершил ее словами "Боже, храни королеву". На это обратила внимание газета Independent.

Байден перед этим предупредил собравшихся сторонников о приближении шторма, из-за чего он сможет пожать руку каждому. Вместо этого он обещал сфотографироваться с частью публики.

Джо Байден обещал сфотографироваться с частью публики

"Я буду стоять перед каждой секцией. Если вы видите камеру, то и они видят вас. Обещаю, что это наименее важная часть встречи", — заявил президент и произнес фразу о британской королеве.

В пресс-службе Белого дома объяснили, что данной фразой американский лидер комментировал высказывание кого-то в толпе.

Сейчас монарх Великобритании — король Чарльз III, сын королевы Елизаветы II, умершей в 2022 году. "Боже, храни королеву" — это национальный гимн Великобритании, он исполняется в такой версии, когда правящий монарх — женщина, замечает портал Metro.

Напомним, что 15 июня Байден настаивал на полноценном членстве Украины в НАТО. А буквально через два дня он заявил, что не планирует упрощать процедуру вступления страны в НАТО.

Джо Байден 14 апреля заявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок. Его помощники и союзники приступили к созданию рабочей карты предвыборной кампании.