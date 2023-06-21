Австралия после начала войны в Украине заработала $102 млрд, но помогает слабо, — СМИ

По словам журналистов, страна передает меньше помощи, чем Польша, Дания и Чехия. Австралийская оппозиция требует от правительства большей поддержки Киева.

Среди развитых стран G20 Австралия вносит наименьший вклад, чтобы помочь Украине защититься от агрессии России, несмотря на то, что она является основным косвенным экономическим бенефициаром войны. Об этом пишет издание Bloomberg.

Как подсчитал экономист Джеймс Макинтайр, за 15 месяцев, прошедших с начала вторжения Москвы, скачок цен на энергоносители и другие сырьевые товары принес Австралии около 150 миллиардов австралийских долларов (102 миллиарда долларов США).

Однако, как сообщается, Австралия предоставила Украине эквивалент 0,5% этой суммы. Речь идет как о военной, так и гуманитарной помощи. Это меньше, чем предоставили такие страны, как Польша, Чехия и Дания. Поэтому консервативная оппозиция Австралии потребовала от правительства большей поддержки Киева.

"Существует риск того, что Австралию будут рассматривать как стратегических сторонних наблюдателей — мы говорим хорошо, но на самом деле мало что делаем в практическом плане", — сказал Малкольм Дэвис, старший аналитик Австралийского института стратегической политики в Канберре.

Однако министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что его страна является крупнейшим донором Украины в Индо-Тихоокеанском регионе.

"В Европе и в самой Украине понимают, что Австралия делает все возможное, чтобы поддержать Украину", — заявил 3 июня Марлес.

По словам журналистов, хотя военная помощь из Австралии сама по себе мало что может изменить на поле боя, она может вдохновить другие страны, например, Южную Корею, чтобы начать активнее помогать Украине.

Отметим, что 1 июня 2023 года Минобороны Украины в Twitter призвало Австралию передать больше военной техники, в частности, танков.

"Каждый танк, который мы получаем из Австралии, поможет нам прорвать оборону врага — и в результате вернуть себе нашу землю и спасти жизни наших людей", — отметили в Минобороны.

В Пентагоне заявили, что Украина получит новый пакет военной помощи на $6,2 млрд. Штаты переоценили стоимость оказанной военной помощи на $6,2 млрд. Теперь они могут выделить Украине дополнительную военную помощь на эту сумму.

Отметим, что журналисты заявили, что концерн Rheinmetall поставлял товары в РФ во время полномасштабной войны в Украине. В немецкой компании признались, что их товары поступали на территорию России до июня прошлого года. Это происходило в рамках ранее подписанных контрактов.