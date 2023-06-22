Цена поражения. Что произошло с правительствами стран, проигравших Первую мировую войну

После Первой мировой войны агрессивные режимы рухнули сами, хотя ясно, что ключевым фактором их падения стали поражения на фронтах. Чем завершилась Первая мировая война для ее виновников, можем ли мы провести параллели с нынешней войной в Украине и почему не за каждым большим конфликтом следует свой Нюрнбергский процесс? С этими вопросами разбирался Фокус.

Когда мы представляем победу, обычно перед нашим воображением предстают кадры капитуляций государств-участников Оси (нацистская Германия, фашистская Италия и милитаристская Япония), то есть, аналогии проводятся со Второй мировой войной. Этому есть логическое объяснение – Вторая мировая была последней большой войной в Европе, поэтому именно она больше всего запечатлелась в нашем коллективном бессознательном. Однако, к сожалению, человечество за время своего существования столкнулось с многочисленными войнами, и параллели со Второй мировой часто неуместны именно с исторической точки зрения.

Можем ли мы провести параллели с нынешней войной в Украине? Никто не знает, как будут дальше развиваться события. Учитывая информацию, которая находится в открытом доступе, украинское военно-политическое руководство делает ставку на падение московского режима вследствие внутренних потрясений, вызванных поражением российско-оккупационных войск на территории Украины, при этом важная роль отводится так называемой "пятой колонне" внутри самой РФ. То есть, украинские власти надеются избежать активных боевых действий на российской территории (а именно полная оккупация территорий стран-агрессоров имела место на завершающих стадиях Второй мировой войны). Падение режимов государств-агрессоров без значительных боевых действий именно на их территориях имело место в другой глобальной военной кампании – Первой мировой войне.

В ходе этой войны практически не было значительных прорывов фронтов и стремительных продвижений (именно поэтому она и снискала печальную славу "окопной войны"), а основные бои проходили на территории стран Антанты (одним из исключений стали украинские земли, где боевые действия проходили почти поровну на территориях Российской империи и Австро-Венгрии), в частности, была разгромлена и оккупирована Сербия, а немецкие войска дошли до Парижа. Однако это не помешало победить именно Антанте, обойдясь без штурмов Берлина, Вены, Софии и Стамбула.

В Первой мировой войне падение режимов государств-агрессоров произошло без значительных боевых действий именно на их территориях Фото: Getty Images

Агрессивные режимы рухнули сами, хотя ясно, что ключевым фактором их падения стали поражения на фронтах. Как же был преодолен Четверной союз более ста лет назад?

Болгария – самое слабое звено квартета

Первой пала Болгария. Эту страну возглавлял царь Фердинанд I – монарх австрийского происхождения. Однако, поскольку реальной власти в стране у него не было, то не его происхождение, а экономические интересы повлияли на выбор союзников этой славянской страной. Премьер-министр Болгарии Василий Радославов в своей речи по поводу вступления в войну заявил: "Сегодня мы видим расы, которые борются не за идеалы, а исключительно за свои материальные интересы". Именно экономическими интересами руководствовалось военное правительство Болгарии (Радославов ушел в отставку в феврале 1918 г. после неудач на фронте и катастрофической ситуации в тылу). За три года войны в Болгарии была мобилизована почти четверть населения, около 10% населения были убиты и ранены (всего погибли около 100 тысяч военных из более 800 тысяч мобилизованных).

Не имея мощной промышленной базы, Болгария в экономическом плане полностью опиралась на союзников – Австро-Венгрию и Германию. Именно на присутствии немецких войск в Салониках (Греция) базировалась военная конструкция Болгарии, чьи войска в основном воевали с Сербией, что и обусловило разгром последней уже в 1915 году.

Однако в 1918 году Германия вывела контингент из Салоник, сосредоточив войска для решающего наступления на Париж. Это привело к разгрому болгарских войск силами Антанты в сентябре 1918 года. Поражение на поле битвы, усталость от мобилизации, цензуры и катастрофическая экономическая ситуация вместе с информацией о поражении Германии на западном фронте повлекли за собой бунт в войсках. Часть армии встала и ушла на Софию. Царь Фердинанд отрекся от престола и оставил страну на своего сына Бориса, у которого был давний конфликт с отцом именно на почве внешнеполитической ориентации государства. Фердинанд и Радославов выехали из страны в Австро-Венгрию и Германию. Если бывший царь прожил остальную жизнь вне политики, спокойно умерев своей смертью в Баварии в 1948 году (то есть, он пережил и Вторую мировую войну, в частности, ликвидацию монархии в Болгарии), то судьба "военного правительства" была сложнее.

В 1920 году в Болгарии был создан специальный "Третий государственный суд", который должен был наказать виновных в военном поражении (и в целом в вовлечении государства в эту ненужную ему войну). Этот процесс растянулся на три года. Его процедуры корректировали референдум (!) и государственный переворот. Это сводило к абсурду легитимность процесса и приводило к неожиданным поворотам в его ходе, в частности, обвинители поменялись местами с обвиняемыми. Наконец в 1923 году был вынесен приговор – высшая мера наказания (пожизненная каторга) была присуждена бывшему руководителю правительства Василию Радославову. Правда, это было сделано заочно, поскольку он в это время проживал в Германии, где в конце концов умер своей смертью в 1929 году. Политические деятели низшего ранга и несколько генералов, получивших меньшие сроки, после очередной смены власти в Болгарии были амнистированы. Суд над виновными в самом слабом государстве Четвертного союза скорее походил на внутриполитические разборки, чем на справедливый трибунал над агрессорами.

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Таким образом, можно утверждать, что вовремя капитулировав, высшее политическое руководство Болгарии достигло своей цели – избежало реальной ответственности. Крах карьеры царя и премьера нельзя считать катастрофой на фоне сотен тысяч убитых и раненых и десятилетий выплат репараций – такую цену заплатил болгарский народ за ошибки своего руководства.

Австро-Венгрия: на вторых ролях

Австро-Венгрия де-факто была основным агрессором в Первой мировой войне, ведь именно ее нападение на Сербию спровоцировало цепочку событий, породившую эту мировую бойню. В ходе войны страна с населением более 48 млн человек мобилизовала в армию 8 млн, из которых 3 млн потеряла (ок. 1,2 млн убитыми). В 1916 году умер император Франц Иосиф, правивший страной с середины XIX века. После его смерти многонациональная Габсбургская монархия начала трещать по швам. Устаревшая система управления не справлялась ни с обеспечением стремительно растущей численности армии, ни с помощью беженцам (в том числе из Восточной Галиции, которая была оккупирована русскими войсками в 1914 году) ни, наконец, с обеспечением тыла, в том числе работников военной промышленности. В таких условиях инициативу в свои руки взяли сами граждане, далеко не все из которых были лояльны Габсбургскому правительству.

Так, вопрос социальной защиты населения оказался под контролем профсоюзов, благотворительных организаций и экономически активных предпринимателей (в украинских землях этим занимались кооперативы и греко-католическая церковь). Национальные территории края оказались под фактическим управлением националистических движений. На примере Восточной Галиции руководство кооперативного движения и УГКЦ стратегической политической целью своей деятельности считали создание независимого украинского государства — и когда они получили фактическое влияние на значительную часть общества, никто уже не собирался возвращать статус-кво. Сходные процессы происходили и в других национальных провинциях империи. В столь сложных условиях новый император предпринял попытки реформ, чем настроил против себя консервативную общественную элиту. Его неудачные попытки переговоров с Антантой усилили влияние Германии в армейских кругах. Рассорившись со всеми, он стал могильщиком государства. Вместо этого Антанта именно на обломках Австро-Венгрии пыталась построить архитектуру нового мирового порядка, где национальные государства должны со временем заменить империи.

Поэтому на 1918 год монархия Габсбургов практически держалась на немецких штыках, и неудачное наступление на Париж все обрушило. Так же, как Болгария, Австро-Венгрия тоже потерпела свое персональное поражение на поле боя. Командующий итальянским фронтом Конрад фон Гетцендорф (до 1916 года он был руководителем Генерального штаба) в условиях крушения системы армейского обеспечения, падения морального духа в армии, сопровождавшихся массовым дезертирством, решил пойти в наступление на реке Пьяве. Эта отчаянная попытка атаки завершилась крахом, что обусловило эффект домино. Один за другим провозглашали независимость народы империи (украинцы это сделали в ночь с 31 октября на 1 ноября, когда при молчаливом наблюдении австрийского гарнизона на административных зданиях были заменены австрийские флаги на украинские).

Фактически Австро-Венгрия прекратила свое существование задолго до подписания мирных договоров. Она просто распалась через два месяца на многочисленные новые национальные государства, которые начали воевать между собой за австро-венгерское наследство. В итоге, даже капитуляцию подписывали отдельно Австрия (Сен-Жерменский договор – 1919 г.) и Венгрия (Трианонский мир – 1920 г.). Так что австрийский император в ноябре 1918 г. просто остался без государства, так и не отрекшись от трона. Уже позже, в 1919 году власти Австрийской республики специальным актом запретили Габсбургам претендовать на восстановление правления государством. Карл отчаянно пытался сохранить за собой любой трон, поэтому в 1921 году попытался силой захватить власть в Венгрии, попытка завершилась провалом. После этого его волей Антанты отправили в ссылку на остров Мадейра, где он вскоре и умер от болезни в возрасте 35 лет. Другие члены династии Габсбургов (которая правила разными государствами Европы с XIII в.) "рассеялись" по миру. Важно отметить судьбу эрцгерцога Вильгельма Франца Австрийского (Василия Вышиваного) – участника Легиона украинских сечевых стрелков, которого уже после Второй мировой войны советский суд обвинил, в частности, в агрессивных действиях во время Первой мировой войны. В конце концов он умер в киевской тюрьме в 1948 г.

Для Австро-Венгрии поражение в войне завершилось гибелью государства и отстранением от власти одной из древнейших династий Европы. Однако те члены властной верхушки государства, которые смирились со своей судьбой, избежали каких-либо наказаний, а все неприятности, постигшие представителей правящего режима, касались их дальнейшей политической деятельности.

Германия: назначенный агрессор

В Версальском мирном договоре, подписанном 28 июля 1919 г., был специальный пункт, определявший Германию как единственного виновника Первой мировой войны. Хотя война началась с нападения Австро-Венгрии на Сербию, именно немецко-прусский милитаризм, агрессивные амбиции Берлина и его военно-политическая поддержка Австро-Венгрии были названы первоисточником проблем.

Именно Германию считают государством, которое было наиболее готовым к войне. План немецкого генерального штаба ("План Шлиффена") предусматривал скорейшее окружение и взятие Парижа с последующим разгромом Франции. Война должна была длиться несколько месяцев, а затянулась на несколько лет. Тогдашняя властная элита Германии считала, что победа в войне разрешит внутренние противоречия и консервирует действующий политический режим, базировавшийся на господстве крупных промышленников, аграриев и военных – Прусско-германская политическая система, которую олицетворяла династия Гогенцоллернов, правившая сначала королевством Пруссия, а затем Германской империей с 1701 года.

Так что на карту было поставлено все, и сначала события разворачивались благоприятно для Германии. Британо-французские войска обескровливались на западе, а Россия истощалась на востоке. В конце концов, в 1918 г. страны Четвертного союза одержали фактическую победу на Восточном фронте, что позволило им сосредоточить свои силы для разгрома союзников на западе. Весной-летом 1918 года началось финальное наступление немецкой армии, которое закончилось ее окончательным разгромом. Все решило вступление в войну миллионной американской армии. По сути, экономически отсталую Россию в войне заменила передовая экономика мира – США. Однако немецкому населению в 1917 году (год революции в России) рассказывали, что Антанта "сыплется" и победа — только дело времени. В таких условиях после поражения на поле боя военно-политическое руководство Германии не было готово взять на себя ответственность и сообщить людям, что война неожиданно проиграна.

В 1918 году в стране одно за другим сменялись правительства, а власть на местах начали брать местные руководители (Бавария) или захватывать восставшие рабочие и моряки, провозглашавшие революционные советы (северные провинции). Социал-демократы организовывали забастовки в промышленности, в частности, на тех предприятиях, которые работали на обеспечение армии. В то же время Антанта распространяла информацию о запланированном на 14 ноября наступлении, предусматривавшем вторжение на немецкую территорию и массированную бомбардировку Берлина (не виданная до этого акция).

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В этой ситуации единственным способом спасти Германию от краха государственности и оккупации было подписание перемирия. Военное руководство страны в лице фельдмаршала Пауля фон Гинденбурга и генерала Эриха Людендорфа поручило выступить с дипломатической миссией (по сути, капитулировать) гражданскому представителю Рейхстага Матиасу Эрцбергеру. В конце концов он и подписал от имени Германии перемирие в Компьенском лесу 11 ноября 1918 года, что ознаменовало конец Первой мировой войны.

В процессе войны Германия мобилизовала в армию 11 млн человек, из которых потеряла более 7 млн (почти 2 млн погибших), то есть, 64% от мобилизованных. Вместо этого получила позорный мир со статусом страны-агрессора, потерю территорий и гигантские репарации, наложенные на нее странами-победителями. Имея такое наследие, император Вильгельм II всерьез продолжал верить, что ему удастся остаться на троне если не в статусе немецкого императора, то хотя бы короля Пруссии. Однако новые политические лидеры лишили его этих титулов. Новое правительство, сформированное из левых сил, провозгласило республику, а Вильгельм был вынужден эмигрировать в Нидерланды и в конце концов потеряв фактически все, согласился формально отречься от престола. Версальский договор предусматривал создание специального трибунала над Вильгельмом, однако Нидерланды отказались его выдать, а государства Антанты не очень на этом настаивали. Основной формальный виновник разжигания Первой мировой войны спокойно умер своей смертью в оккупированных нацистами Нидерландах в 1941 году.

Интересно, что высшее военное руководство страны затем активно наживалось на плодах своей же пропаганды в годы войны. В конце концов было сформировано общественное мнение о "ноже в спину" военным, которые должны были победить в войне, однако их "предали гражданские тыловые крысы". В первую очередь имелись в виду левые силы. Так, Фельдмаршал Гинденбург даже стал президентом страны. Такие манипуляции общественным мнением способствовали разжиганию реваншистских настроений, что вылилось в приход к власти нацистов и начало Второй мировой войны.

Османская империя: последний рывок "больного человека Европы"

Османская империя вступила в войну в 1914 году. С 1913 года государством правил "младотурецкий триумвират" (лидеры движения за реформы, захватившие власть в результате силового переворота), а султан Мехмед V лишь символизировал многовековую историю некогда славного и могущественного государства. Османская империя пыталась оттянуть российские войска на Кавказском фронте, для чего мобилизовала в ряды своей армии около 3 млн солдат (из них потеряла 10%). Однако со временем потеряла инициативу в войне и уже сама с усилием поспевала за маневрами британских войск. В 1918 году турки потерпели болезненное поражение от британцев на Ближнем Востоке. После разгрома Болгарии реальной стала угроза наступления на Константинополь и его оккупация. В таких условиях султан Мехмед VI (правил только в начале июля 1918 года, когда сменил на престоле своего брата, умершего от сердечного приступа) согласился на перемирие с Антантой. 30 октября 1918 г. на борту линкора "Агамемнон" была подписана капитуляция. "Младотурецкий триумвират" поспешно эмигрировал из страны 3 ноября. Никто из бывших руководителей страны не пережил Османскую империю, а двое из трех участников триумвирата были убиты армянскими националистами за развязанный ими геноцид этого народа.

12 ноября в Константинополь прибыли военные корабли Антанты. Через несколько дней они практически оккупировали столицу империи. Султан стал марионеткой в руках представителей оккупационной администрации стран Антанты.

Победители намеревались расчленить империю, оставив османам лишь небольшую часть земель в Малой Азии. Распри между союзниками затянули подписание мирного договора вплоть до 1920 года. В это время победители занимались откровенным беспределом, так, греки самовольно оккупировали Средиземноморское побережье Османской империи, в частности, порт Смирна (Измир) стал военно-морской базой греческих войск в Азии.

Такие действия сыграли злую шутку с Антантой, поскольку еще не разоруженная османская армия консолидировалась против явной агрессии и это нарушило привычный сценарий послевоенного уклада других проигравших войну государств. По сути, агрессивные действия союзников спровоцировали в Османской империи процессы, которые в Германии произошли лишь в 30-х годах. Уже в 1919 году сторонники реванша начали сплачиваться вокруг фигуры военного деятеля Мустафы Кемаля.

Решимость турок, нанесших несколько военных поражений войскам союзников, и усталость от войны представителей Антанты привели к переподписанию на условиях турок мирного договора уже в Лозанне в 1923 году. Была образована республика Турция – первое светское государство с мусульманским населением. Руководящая династия, дискредитировавшая себя сотрудничеством с оккупантами, была изгнана из страны, таким образом положив конец многолетнему правлению османского рода в этой стране (с 1299 года).

Интересно, что хотя Османская империя и развалилась так же, как Австро-Венгрия, однако можно утверждать, что именно Турция смогла получить лучшие условия мира по сравнению с другими проигравшими войну сторонами. Особенно бросается в глаза контраст между тем, что планировала Антанта с самого начала (Севрский мир 1920 г.) и тем, чего добились турецкие патриоты во главе с Мустафой Кемалем Ататюрком. Так что турки, не сдавшись на милость победителя, смогли сохранить основы своего государства и теперь, спустя сто лет, мечтают о возрождении былой славы — но это уже совсем другая история.

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Проанализировав историю капитуляций всех четырех государств-неудачников Первой мировой войны, можно найти важную общую черту – повсюду элиты смогли избежать справедливого наказания и все бремя вины за развязанную войну пало на народы этих государств. По сути, наказаны были только руководители Османской империи. Но это вышло не в рамках интернациональных юридических процедур, а благодаря инициативе снизу армянских патриотов. Антагонистический опыт у турок и австрийцев. Первые избежали наказания ценой гибели своего государства, вторые же завоевали право на достойное будущее в вооруженной борьбе против произвола победителей. Однако важнейший вывод из этих событий таков – ненаказанное зло всегда возвращается.