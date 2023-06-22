Оскорбил Эрдогана: турецкому оппозиционеру Кылычдароглу грозит 110 лет тюрьмы

Журналисты выяснили, что против Кемаля Кылычдароглу подали 28 судебных исков. Большинство из них связаны с высказываниями в сторону Реджепа Эрдогана.

Турецком оппозиционеру Кемалю Кылычдароглу грозит до 110 лет тюремного заключения. Против него подали десятки судебных исков, пишет Cumhuriyet 22 июня.

Сообщается, что расследования по части исков были приостановлены, так как Кылычдароглу был депутатом Великого национального собрания и имел иммунитет. Однако после поражения в президентских выборах он не смог повторно пройти в парламент.

По словам адвоката Кылычдароглу, против политика подали 28 исков, большинство их которых связаны с его высказываниями в сторону Реджепа Эрдогана. Часть из них турецкий президент подал лично.

К примеру, Кылычдароглу обвиняют в том, что он сравнил Эрдогана с ливийским диктатором Муаммаром Каддафи и румынским диктатором Николае Чаушеску.

Еще одно обвинения касается высказывания Кылычдароглу 26 июня 2018 года после победы Эрдогана на выборах.

"Что мне поздравлять диктатора?", — сказал тогда политик.

Ранее, в 2016 году, Билал Эрдоган, сын Реджепа Эрдогана, также обвинил Кылычдароглу в публичном оскорблении за слова: "Его привилегия в том, что он является главой центра по сбору взяток".

По подсчетам автора публикации, суммарно все 28 известных исков против Кемаля Кылычдароглу предусматривают 110 лет лишения свободы.

Напомним, что 28 мая стало известно о победе действующего президента Турции Реджепа Эрдогана в президентской гонке. Он обошел своего соперника Кемаля Кылычдароглу во втором туре.

Ранее, 14 мая Реджеп Эрдоган вместе с женой проголосовали на выборах следующего главы государства в средней школе Саффет Чеби в Стамбуле. Перед голосованием Эрдоган вытащил из кармана деньги и раздал их детям.

По данным Bloomberg от 28 мая, курс турецкой лиры рухнул после победы Реджепа Эрдогана во втором туре президентских выборов, снизившись до 20,03 за доллар США.