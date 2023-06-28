ЧВК Вагнер в Беларуси: Качиньский объявил об укреплении границы Польши из-за угрозы "гибридной войны"

По мнению Ярослава Качиньского, появление "вагнеровцев" в Беларуси изменило ситуацию — это потенциальная опасность для Польши.

28 июня Ярослав Качиньский, премьер-министр Польши, объяснил, что появление восьми тысяч наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси — это угроза безопасности. Поэтому польско-белорусская граница будет дополнительно укреплена. О заявлении польского политика рассказало издание Wiadomosci.

Качиньский принял участие в заседании комитета Совета министров по вопросам обороны и безопасности, говорится в материале издания. Во время заседания политик напомнил, что в Беларусь прибыли 8 тысяч "вагнеровцев". Отныне возросла угроза для трех стран: для Украины это просто опасно, а для Польши и также Литвы — потенциально опасно.

Премьер-министр предположил, что одна из угроз — новый этап "гибридной войны", который начался после приезда наемников. И этот этап войны, по его мнению, более сложный.

Чтобы защититься от угрозы, Польша укрепит границу с Беларусью, заявил чиновник. В своем выступлении он перечислил меры, которые повысят безопасность:

увеличат количество подразделений, которые будут охранять границу;

усилят фортификационные сооружения.

При этом Качиньский предположил, что возможно даже нападение. "Политика безопасности всегда предусматривает худшие сценарии", — заявил министр.

Отметим, наемники ЧВК "Вагнер", которых ожидают в Беларуси — следствие договоренности мятежника Евгения Пригожина, владельца ЧВК и бывшего соратника Владимира Путина.

Пригожин устроил мятеж, который длился два дня — с 24 по 25 июня 2023 года. За это время наемники, которые ему подчинились, сбили вертолеты армии РФ и направлялись на Москву

Лукашенко заявил, что уговорил Пригожина договориться с российскими властями. Поэтому 26-27 июня экс-повар отправился в Беларусь, планируя забрать с собой часть ЧВК "Вагнер".

Самолет Пригожина прибыл в Минск: сообщалось, что его заметили в одном из местных отелей.

Впрочем пока нет официальных подтверждений прибытия "вагнеровцев", однако публиковались предположения о подготовке специальных баз на расстоянии 200 км от украинской границы.

Напоминаем, Лукашенко заявил, что именно благодаря ему Путин смог уговорить Пригожина отступить. Теперь, заявил эксперт, наемники могут стать его личной гвардией.

Кроме того, согласно законодательству Беларуси на территории республики запрещены частные военные компании, поэтому не ясно, в каком статусе там будет находиться "частная армия" Пригожина.