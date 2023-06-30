Ее разыскивает Гаага: детская омбудсмен РФ провела встречу с посланником Папы Римского (фото)

По словам Марии Львовой-Беловой, встреча была запланирована для обсуждения гуманитарных вопросов, связанных с военными действиями и защитой прав детей.

Кардинал Маттео Дзуппи, специальный представитель Папы Римского Франциска, провел встречу с Марией Львовой-Беловой, детским омбудсменом Российской Федерации, которая была обвинена в принудительной депортации украинских детей. Об этом российская топ-чиновница сообщила в своем Telegram, опубликовав совместные снимки с посланником понтифика.

На встрече, по словам Марии Львовой-Беловой, обсуждались гуманитарные вопросы, связанные с военными действиями, а также защитой прав детей.

"Уверена, что христианская любовь и милосердие помогут в диалоге и взаимопонимании", – отметила Львова-Белова.

Пост Марии Львовой-Беловой

Напомним, что уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова незаконно усыновила украинского ребенка из оккупированного Мариуполя Донецкой области.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Кроме российского диктатора суд в Гааге выдал ордер на арест уполномоченного президента России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

5 октября глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что из захваченной Херсонской области на полуостров привезут около 5 тысяч детей. По словам коллаборанта, несовершеннолетних украинцев якобы перемещают для "оздоровления".

22 октября издание The New York Times опубликовало новые свидетельства депортации украинских детей в Россию. Журналисты поговорили с 14-летней девочкой Аней, которая сейчас живет у приемных родителей в РФ. По ее словам, украинские волонтеры хотели вывезти ее из Мариуполя в сторону Запорожья, однако на российском блокпосту машину развернули в сторону Донецка.