"У нас нет прав, мы никто": как работодатели обманывают украинок в Великобритании

Британские журналисты выяснили, что администраторы сетей общепита в Великобритании, таких как мексиканская Wahaca, часто предлагают "пробные" смены. Но затем отказывают в работе. Некоторые мошенники находят бесплатных уборщиц в Telegram.

Бывшая украинская госслужащая киевлянка Леся приехала в Великобританию в прошлом году и отдавала себе отчете том, что из-за сложностей с английским ее, скорее всего, ждет низкоквалифицированная работа. Об этом сообщает британское издание Byline Times.

Фейковые вакансии в Telegram

Женщина откликнулась на объявление клининговой компании Golden Hands Cleaning, которая размещала вакансии в Telegram.

"Я решила попробовать, — сказала она. — Это было немного страшно, но я была рада, что могу быть полезной".

Лично ни с кем из Golden Hands Cleaning она не встречалась: все задания получала через онлайн-чат и ездила к клиентам для уборок помещений.

По истечении первого месяца Лесе не заплатили. Она спросила представителей компании, те ответили, что испытывают некоторые финансовые сложности, а впоследствии перестали выходить на связь вовсе. Леся связалась с другими уборщицами: выяснилось, что у них та же история — не заплатили.

Другие украинки не хотели огласки, но Леся все же обратилась в ведомство по трудовым спорам, а впоследствии написала заявление в суд о погашении долга. Однако на суде она услышала, что компания обанкротилась и получить причитающуюся оплату невозможно.

Некоторые другие украинские женщины стали жертвами подобной эксплуатации в секторе уборки и гостиничного бизнеса Великобритании. Им не оплачивали "пробные" рабочие смены или увольняли без оплаты.

Юлия и ее дочь Мария приехали в Великобританию из Сум в мае прошлого года. Она подала заявки в более чем сотню компаний и, наконец, устроилась на пробную смену в качестве помощника повара в сети мексиканских ресторанов Wahaca.

"Я провела четыре часа, чистя килограммы брокколи и сладкого картофеля", — сказала она. В конце рабочего дня руки были в мозолях.

На вопрос о том, когда можно будет узнать, берут ли ее на работу, ей сказали, что у ресторана много заявок от соискателей и что ей придется пройти "испытательный" срок еще несколько недель. Ответа она так и не дождалась.

Она отработала еще две пробные смены — в кафе и ресторане, четыре часа она убирала столы без каких-либо подсказок, надзора или инструктажа. Украинка ждала два месяца после чего ей отказали в приеме на работу.

"Это было ужасно — они использовали меня, и никто ничего мне не сказал. Я потратила время и деньги на транспорт. Я была для них просто бесплатной рабочей силой", — объяснила женщина

Ее 18-летняя дочь Мария отработала пробную смену в пекарне на юго-западе Лондона, где не было старших сотрудников или менеджеров.

"Работали всего две девушки моего возраста, ни менеджера, ни начальника, которые могли бы посмотреть, как я общаюсь с клиентами. Мне пообещали, что свяжутся со мной через несколько дней, но я ждала их ответа три недели", — рассказала девушка.

"Испытательные" смены: как распознать мошенников

В британской Службе консультаций, примирения и разбирательств (Advisory, Conciliation and Arbitration Service или ACAS) объяснили, что работодатель может попросить отработать неоплачиваемую смену, чтобы определить, подходит ли кандидат для работы.

По словам представителей ACAS:

пробная смена может быть обманом, если длится дольше, чем необходимо для оценки претендента;

или же если работа осуществляется без надзора.

Представители Wahaca объяснили журналистам что пробные смены нужны для проверки того, как сотрудники ведут себя в реальных условиях, и что это якобы не делается в целях экономии денег.

Еще одна украинка по имени Мария приехала в Великобританию со своей матерью в марте 2022 года. Первые несколько месяцев она заканчивала обучение, прерванное из-за войны, а впоследствии устроилась администратором в бутик-салон красоты в Лондоне.

Спустя две недели менеджер позвонил ей и сказал, что ее контракт будет немедленно расторгнут. Следующие два месяца Мария провела в борьбе за причитающуюся ей зарплату в Центре занятости и ACAS.

Впоследствии девушка вернулась в Украину и рассказала журналистам о том, что никогда бы не поехала в Великобританию, если бы не война.

"Мы приехали, чтобы защитить наших детей от войны и найти работу, но в Великобритании у нас нет ни прав, ни привилегий", — объяснила она.

Напомним, что 18 июля после массированной атаки на украинские города в ОП объяснили, что РФ пытается спровоцировать новые волны беженцев из Украины.

Также сообщалось, украинским беженцам предложили навсегда остаться в Канаде: программу собираются запустить с 23 октября.