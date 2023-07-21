"Оттяпали у соседей": Путин назвал земли Польши "подарком Сталина" (видео)

На заседании Совбеза президент РФ принялся перечислять страны, у которых, по его мнению, Польша аннексировала территории.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Польша получила много западных территорий якобы благодаря содействию Йосифа Сталина. Об этом российский лидер сказал во время заседания Совета безопасности РФ 21 июля.

"Западные территории нынешней Польши – подарок Сталина полякам. Забыли ли наши друзья в Варшаве об этом? Мы напомним", – заявил Владимир Путин.

Президент России также сказал, что в 1920 году Польша захватила Вильнюсский край, который являлся частью Литвы.

"Как только подвернулась возможность, сразу оттяпали у соседей кусок земли", — продолжил президент РФ.

Кроме того, Владимир Путин утверждает, что Польша, якобы подстрекаемая Западом, также аннексировала "некоторые исторические российской губернии".

"Участвовала Польша, как известно, и в разделе Чехословакии в результате Мюнхенского сговора с Гитлером", — добавил Владимир Путин.

Напомним, что 16 июня, на Петербургском международном экономическом форуме, Владимир Путин заявил, что у поляков якобы есть территориальные претензии к Украине и они претендуют на территории западной части страны.

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