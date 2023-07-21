"Оскорблял Путина": донос на Гиркина написал экс-депутат РФ и врач ЧВК "Вагнер"

"Вагнеровец" Дмитрий Петровский обвинил бывшего главаря т.н. "ДНР" в присвоении донатов на ВС РФ. А оскорбление первого лица государства со стороны Гиркина-Стрелкова назвал "преступлением".

Бывший депутат муниципалитета Ярославля и действующий врач ЧВК "Вагнер" Дмитрий Петровский сообщил, что четыре дня назад написал заявление в российскую генпрокуратуру, в котором обвинил экс-главаря пророссийских боевиков Игоря Стрелкова-Гиркина в растрате донатов, собранных на нужды оккупационных войск, передает российское издание "Яр Информ".

По словам Петровского, чаша его терпения переполнилась "после слов Гиркина о президенте РФ.

"…собирает большие донаты якобы на помощь нашим ребятам, а за потраченные средства не отчитывается", — объяснил свое заявление Петровский.

"…считаю, что оскорбление первого лица государства — это преступление", — добавил мужчина, объяснив, что все же не уверен, что Гиркина задержали именно после его заявления — "перед простым хирургом Генеральная прокуратура не отчитывается, но, надеюсь, что именно я дал ход делу".

По данным Mash, взятие под стражу бывшего главаря боевиков может быть сопряжено с тем, что завершилась экспертиза его стримов и выложенных в сети видео, в которых, возможно, имела место т.н. "дискредитация российских военных".

В некоторых из своих роликов Гиркин обвинил кремлевское руководство в том, что полномасштабное вторжение в Украине не началось в 2014 году.

Местонахождение Гиркина-Стрелкова неизвестно

По словам адвоката Александра Молохова, о местонахождении задержанного пока нет данных, его ищут по всем отделениям СК и полиции российской столицы.

Он уточнил что Гиркин проводил жену на поезд, а когда вернулся — в его жилье проводились следственные действия. После обыска его задержали и предъявили обвинения в "экстремизме".

Напомним, что в Telegram-канале Стрелкова появился пост, в котором его жена Мирослава Регинская рассказала, что его задержали примерно в 11:30, когда ее не было дома.

Также сообщалось, что Гиркин рассказал о разгроме батальона "Алга" под Угледаром.