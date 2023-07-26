Никаких "Барби" и "Оппенгеймера": благодаря Голливуду россияне нескоро увидят киноновинки

Российские зрители увидят популярные фильмы в кинотеатрах только после их публикации в интернете. Этого придется ждать до осени, но качество даже на несколько месяцев позже премьеры будет плохим.

В России возникли проблемы с показом в кинотеатрах голливудских бестселлеров. Об этом 26 июля написали российские "Ведомости".

Журналисты поговорили с топ-менеджерами двух крупных российских киносетей и топ-менеджером одной кинопрокатной компании. Выяснилось, что Голливудским кинокомпаниям удалось вычислить продавцов и схему поставки в РФ пиратских копий фильмов для кинопоказов. Теперь россияне нескоро смогут посмотреть на большом экране такие громкие новинки, как "Барби" или "Оппенгеймер".

В частности, киноленты нелегально поставляли в страну-агрессора из кинотеатров Казахстана. Их удалось установить по цифровым меткам, которые ставят при передаче копий фильмов киносетям или кинотеатрам.

"Также некоторые копии были без меток, что говорит о том, что утечка могла произойти в офисе мейджора в СНГ или структурах, связанных с ним или привлеченных к работе над локализацией фильма", — проинформировал неназванный источник.

В СМИ сообщили, что в настоящее время на российском рынке не осталось предложений по продаже кинотеатральных версий фильмов, поэтому кинотеатрам в РФ, как и зрителям, придется ждать появления лент в сети. После публикации видео в интернете некоторое время еще займут перевод и озвучка.

Гендиректор одной из компаний Антон Сиренко рассказал, что популярные ныне "Барби" и "Оппенгеймер" выйдут в России не раньше осени. Он объяснил, что фильмы в достаточном для показов в кинотеатрах расширении обычно появляются в рамках официального цифрового релиза. Если кино коммерчески успешное, это может произойти только после ста дней с момента премьеры.

Руководитель другой компании Вадим Верещагин предположил, что россияне даже после цифрового релиза увидят фильмы в кинотеатрах в плохом качестве.

"В онлайн-версии картинка адаптирована под другой формат экрана. И в каком бы хорошем качестве видео не лежало в интернете, оно после компрессии при показе на большом экране будет сильно отличаться от формата JPEG2000, который используется для театрального кинопроката", — отметил он.

Напомним, основатель Tesla и SpaseX Илон Маск раскритиковал фильм "Барби" за ярко выраженную идею феминизма. Он иронично отметил, что в киноленте слишком часто упоминается слово "патриархат".

Режиссер Грета Гервиг рассказала, какую сцену отказалась вырезать из фильма "Барби". По ее мнению, сцена является "сердцем" всей киноленты.