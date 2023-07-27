Посещали Абхазию: в Батуми активисты прогнали россиян, прибывших на круизном лайнере (фото)

Круизный лайнер Astoria Grande, прибывший в Батуми, зарегистрирован на Сейшельских островах, а потому не попадает под международные санкции.

Круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту, который утром 27 июля прибыл в Батуми, покинул порт после акции протеста представителей оппозиционных партий Грузии. Об этом пишет Эхо Кавказа.

На борту находились 800 пассажиров. Большинство из них граждане РФ.

По информации СМИ, причиной протестов стали заявления некоторых прибывших туристов. В разговоре с журналистами грузинского телеканала Мтавари Архи, сошедшие с трапа круизного лайнера россияне сообщили, что "освободили Абхазию от грузин".

"Они просили, вы же на них с танками пошли. Я была в Абхазии и видела все дома без окон. Потому что все от вас были разбиты. Россия Абхазии помогла" — сказала в разговоре с журналистами одна из пассажирок лайнера. Видео опубликовали в новостном Telegram-канале "Батумчик".

Также некоторые российские туристы признались журналистам, что посещали Абхазию, что является нарушением грузинского законодательства.

Акции протеста прошли в Тбилиси и в Батуми. Участники митингов развернули плакаты "Россия лишает нас нашей родины, жизни и будущего", "нет политике обрусения", "правительство Грузии не сможет сделать из грузинского народа русских". В СМИ также сообщают, что в Тбилиси несколько гражданских активистов сожгли российский флаг возле здания парламента.

Фото: Эхо Кавказа Фото: Эхо Кавказа Фото: Эхо Кавказа Фото: Эхо Кавказа

О том, что круизный лайнер с российскими туристами прибудет из Сочи в Батуми, сняли сюжет на пропагандистском телеканале "Россия-1". В материале сообщили, что рейс станет пилотным, он соединит Россию и Турцию. Лайнер сделает остановку в грузинском порту "по желанию" российских и турецких пассажиров. Туристам предложат посетить достопримечательности Батуми и попробовать блюда местной кухни.

Как писали в издании Тбилисская неделя со ссылкой на Агентство морского транспорта Грузии, круизный лайнер ASTORIA GRANDE зарегистрирован на Сейшельских островах от имени компании Goodwin Shipping Limited и не подпадает под международные санкции. Он выполняет обычный коммерческий рейс

В Агентстве добавили, что постоянно инспектируют суда, входящие в грузинские морские порты, и проверяют, не находятся ли они или их владельцы в санкционных списках.

Фокус ранее писал 4 июля, что грузинская авиакомпания Georgian Airways, находящаяся под санкциями Украины, запускает для россиян транзитные рейсы – из Москвы в Ниццу через Тбилиси.