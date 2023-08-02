"Надеюсь привлечь внимание": голландец бежит из Амстердама в Киев в поддержку Украины (фото)

Ультрамарафонец Боас Крахтвейк собирается преодолеть 2500 км, пробегая около 50 км ежедневно в течение 50 дней.

Нидерландский ультрамарафонец Боас Крахтвейк бежит из Амстердама в Киев, чтобы собрать средства на благотворительность и привлечь внимание к войне в Украине. Об этом пишет Reuters 1 августа.

Сообщается, что бегун намерен преодолеть 2500 км, пробегая около 50 км каждый день в течение 50 дней. Целью Крахтвейка является сбор средств на покупку машин скорой помощи, которые голландская благотворительная организация Zeilen van Vrijheid передаст Украине.

"Пробегая из Амстердама в Украину, мы можем показать, насколько близка эта война на самом деле, и, надеюсь, привлечь внимание людей и собрать много денег", — сказал марафонец.

Боас Крахтвейк хочет собрать деньги на машины скорой помощи для Украины.

Вместе с 28-летним бегуном также путешествуют его менеджер и фотограф. На данный момент Крахтвейк бежит на территории Германии и, по словам его менеджера, еще не получил никаких волдырей.

За первые 10 дней пробега Крагтвийку уже удалось собрать 22 000 евро через свой портал Ultra4Ukraine. Маршрут бегуна лежит через Берлин и Варшаву, а до Киева он планирует добежать в сентябре.

"Боас объединяется с Zeilen Van Vrijheid, голландской некоммерческой организацией с украинскими корнями, которая уже доставила в Украину более 150 машин скорой помощи, более 50 автомобилей скорой помощи и более 500 тонн гуманитарной помощи", — говорится на странице Ultra4Ukraine.

Маршрут забега Боаса Крахтвейка

Напомним, 27 июля власти нидерландской провинции Оверэйссел сообщили о намерении купить целый парк отдыха, чтобы в дальнейшем использовать его как место для временного размещения беженцев из Украины.

Ранее, 14 июня, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что ее страна начать обучать украинских пилотов на истребителях F-16 через несколько месяцев.