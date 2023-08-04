Масштабный пожар в Подмосковье: горит склад с пластиком и резиной возле автосалона Lada (фото)

По информации российских медиа, огонь распространился на 2,5 тысячи квадратных метров. Столб дыма видно на расстоянии десятка километров от пожара.

В Подмосковье снова масштабный пожар. На этот раз огонь вспыхнул возле автосалона Lada-Яхрома. Видео с места происшествия публикует российское медиа SHOT.

По информации журналистов, горят два склада с пластиком и резиной. Судя по видео с места ЧП, столб дыма виден за десятки километров от пожара. Огнем охвачено 2,5 тысячи квадратных метров. На месте работают сотрудники экстренных служб. О пострадавших пока не сообщается.

3 августа в Подмосковье также зафиксировали масштабный пожар. У села Ачкасово в Воскресенском районе Московской области горел кислородно-аккумуляторный склад, расположенный на территории бывшего завода "Красный строитель". Его площадь 5 тысяч квадратных метров.

Предположительно, перед пожаром очевидцы слышали взрыв. Однако в росСМИ эту информацию опровергали. Официально о причинах возгорания не сообщались.

По предварительной информации, огонь охватил 200 квадратов цеха, где хранились кислородные аккумуляторы. Пожару присвоили второй ранг сложности. Из здания эвакуировали семь человек. О пострадавших не сообщалось.

Напомним, 1 августа на заводе счетно-аналитических машин в Москве прогремел взрыв. Очевидцы сообщали, что с шестого этажа здания завода виднелся дым. Из-за пожара на заводе эвакуировали 40 человек.

В конце июля также стало известно о взрыве на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре. Это одно из крупнейших предприятий РФ, специализирующееся на выпуске моторного топлива. В росСМИ сообщали, что пожар на заводе устроил местный электрик, заложив в одном из зданий самодельное взрывное устройство. Подозреваемого зовут Сергей О., ему 42 года, он родился в украинском городе Изяслав Хмельницкой области, но проживал и был зарегистрирован в Тюмене.

Фокус писал, что 1 августа элитный бизнес-центр "Москва-Сити" в столице РФ атаковали беспилотные летательные аппараты. В результате было повреждено одно из зданий.

Предыдущий раз беспилотники атаковали Москву 31 июля. Тогда в Минобороны РФ заявляли, что один дрон был уничтожен в воздухе над территорией Одинцовского района Подмосковья, а еще два были якобы подавлены и посажены на территории района "Москва-Сити". Официальный Киев причастность Украины к этим атакам не подтверждала.

В Офисе президента Украины, комментируя происходящее, лишь отмечали, что скоро война окончательно перейдет на территорию РФ.