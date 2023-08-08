Взрыв в турецком порту Дериндже: нужно исследовать причастность России, – ГУР (видео)

По словам спикера ГУР Андрея Юсова, взрыв элеватора в Турции накануне возможного визита в страну Владимира Путина выглядит "очень странным".

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов считает, что необходимо изучить причастность Российской Федерации к взрыву в порту Турции 7 августа. Об этом спикер ГУР сказал в эфире телемарафона.

"Конечно, нужно проверять всю информацию. Но, безусловно, необходимо изучить и исследовать причастность путинской России к этим событиям", — заявил представитель ГУР.

Как отмечает Андрей Юсов, взрыв элеватора в турецком порту в преддверии визита в страну президента РФ Владимира Путина, на котором планируется обсуждение "зернового коридора", выглядит "очень странным".

"Турция — это государство, которое активно поднимает тему необходимость возобновления поставок украинского зерна в мире. И тут происходит такое событие. Совпадение? Не думаю", — заключил Андрей Юсов.

Взрыв в порту Турции: что известно

В турецком порту Дериндже 7 августа прозвучал сильный взрыв. По данным СМИ, взрыв произошел в одном из элеваторов, предположительно, когда судно загружали зерном.

По словам губернатора провинции Коджаэли Седдара Явуза, десять человек получили ранения, двое находятся в тяжелом состоянии. В полиции заявили, что начали расследование инцидента. Причины взрыва пока не установлены.

Напомним, 2 августа росСМИ сообщили, что президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились о проведении совместной встречи. По предварительной информации, российский лидер отправится в Турцию.

Ранее, 17 июля, президент Турции Реджеп Эрдоган отреагировал на выход РФ из "зернового соглашения". По мнению турецкого лидера, президент РФ Владимир Путин "хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжался".