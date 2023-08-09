"Пронеслась по небу": над Австралией замечена часть российской ракеты, – СМИ (видео)

Жители австралийского Мельбурна стали свидетелями пролета в небе святящегося объекта, который почти минуту горел и громко взорвался.

В Австралийском космическом агентстве сообщили, что объект, который был замечен в небе над Мельбурном, вероятно, был остатками российской ракеты "Союз". Об этом пишет издание The Guardian 8 августа.

Как отмечают журналисты, объект, распространяющий свечение, пролетел над Мельбурном в районе полуночи. Он горел почти минуту, после чего взорвался. Эксперты предположили, что это был космический мусор, сгорающий при попадании в атмосферу на большой скорости.

Пролет части российской ракеты над Мельбурном

Австралийское космическое агентство подтвердило, что упомянутый объект, вероятно, является остатками российской ракеты "Союз", которая вывела на орбиту новый глобальный навигационный спутник. Объект был запущен с космодрома Плесецк к северу от Москвы вечером 7 августа.

Профессор Университета Суинберна Алан Даффи отметил, что это было "самое большое световое шоу" которое ему приходилось видеть во время возвращения какого-то объкта с орбиты.

Доцент из Университета Флиндерса Элис Горман добавила, что ракета весит 105 тонн, имеет длину 25 метров и была отброшена на "чрезвычайно большой высоте" после израсходования топлива.

"Многие жители Мельбурна видели, как ракета пронеслась по небу, когда она разлетелась на части, каждая из которых продолжала гореть в захватывающем фейерверке", — отметила Горман.

По данным космического агентства, уцелевшие части ракеты должны были безопасно вернуться в океан у юго-восточного побережья Тасмании, добавив, что они "продолжат следить за результатами этого возвращения".

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