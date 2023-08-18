"Нам демократии не нужно": глава ЦИК РФ заявила, что на Западе действует власть меньшинства
По словам Эллы Памфиловой, западная форма правления "не подходит" для Российской Федерации.
Российской Федерации не нужна демократия, которая существует на сегодняшний день в странах Запада. Таким мнением поделилась глава Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова, передают росСМИ 18 августа.
По ее словам, в других странах демократия является властью меньшинства, поэтому РФ такой вариант якобы не подходит.
Это был ответ на материал газеты The New York Times, в комментарии которому пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о выборах главы государства в 2024 году. Он тогда назвал этот процесс не демократией, а "дорогостоящей бюрократией". После этого практически сразу он был вынужден оправдываться за свои слова, мол журналисты не так его поняли.
"Я соглашусь, в том западном понимании — нам этой демократии не нужно… А на самом деле, что такое демократия? Это просто способ формирования власти путем выборов. А в понимании Запада? Что сейчас происходит на Западе? Эта демократия — не власть большинства, это власть меньшинства. Такой демократии нам не надо", — заявила Элла Памфилова.
Она также считает, что Центризбирком является одним из самых эффективных государственных ведомств, которое работает в Российской Федерации. Им якобы удается решать поставленные задачи с "минимальными затратами максимально эффективно". Более того, она призвала другие структуры брать пример с ЦИК.
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