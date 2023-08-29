В закрытом формате: Пригожина тайно похоронили в Санкт-Петербурге (фото)

По данным росСМИ, на церемонии присутствовали около 40 человек, включая наемников ЧВК "Вагнер". Владимир Путин на похороны не явился.

Основателя российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище, расположенном в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Церемония прошла в ограниченном кругу в закрытом формате. Об этом сообщили в пресс-службе Пригожина.

Согласно информации, предоставленной росСМИ, похороны Евгения Пригожина состоялись 29 августа, примерно в 13:00 по московскому времени. Около 40 человек, включая наемников, присутствовали на церемонии прощания.

Президент России Владимира Путина на церемонии похорон Евгения Пригожина не присутствовал.

"Было от 20 до 30 человек. Только близкие и родственники, их я знаю. Минут 40 шла церемония. Все были в штатском, военных я не видел. Я работаю в отрасли уже больше 30 лет, для меня ничего необычного, просто вип-похороны. Они не первые и, скорее всего, не последние", – сообщил сотрудник кладбища изданию "Агентство".

Пороховское кладбище функционирует с XVIII века. Там похоронены химик и артиллерист Иван Захаров, а также защитники Ленинграда времен Великой Отечественной.

Реакция Украины на похороны Пригожина

После известий о церемонии похорон Евгения Пригожина об этом высказался советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

"Безупречно. Все, что нужно понимать о нынешней России и ее будущем… Тайные похороны экс-главы "Вагнера" Пригожина как абсолютный символ истинного страха Путина. Даже после демонстративного убийства "вагнеровца" в небе над Тверью российский диктатор панически боится настоящих массовых протестов. Боится памяти, разговоров, сомнений, сравнений. Боится продолжающегося репутационного обнуления. Боится собственных "героев", навязчиво растворяя их в неизвестности", — написал он.

Также Подоляк заявил, что "таинственность" похорон связана с тем, что "Путину страшно".

"Неизвестное место похорон, неизвестное кладбище Петербурга, неизвестное время, неизвестное количество "сопровождающих лиц", неизвестные информационные сообщения. Просто потому, что Путину страшно…", — добавил он.

Гибель Евгения Пригожина: что уже известно

Напомним, 23 августа в Тверской области России упал самолет. Сообщалось, что он принадлежал руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. На борту находились 10 человек. В медиа информировали, что самолет сбила российская ПВО.

Позже коллаборационист Владимир Рогов и журналистка Ксения Собчак подтвердили, что на борту находился и сам Пригожин. Кроме того, стало известно о вероятной гибели его "правой руки" — Дмитрия Уткина.

Впоследствии пресс-служба Росавиации опубликовала полный список лиц, которые находились в разбившемся самолете. Среди них значились Уткин и Пригожин. Также среди пассажиров были Николай Матусеев, Валерий Чекалов, Александр Тотмин, Евгений Макарян и Сергей Пропустин.

СМИ со ссылкой на экстренные службы передали, что на месте падения самолета была завершена поисковая операция. Правоохранители обнаружили 10 тел, но официально гибель Пригожина не подтвердили.