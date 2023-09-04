Зерновая сделка, война в Украине: о чем говорили Путин и Эрдоган в Сочи (видео)

Во время переговоров больше всего времени уделяли вопросу зерновой сделки. Россия готова к его восстановлению после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным 4 сентября заявил, что Анкара готова стать посредником в проведении переговоров между Украиной и Россией. Об этом сообщило российское издание "ТАСС".

Российский президент подчеркнул, что с РФ никто не обсуждал новые мирные инициативы по войне в Украине, тогда как от предыдущих Киев отказался. Тогда как Россия никогда не отказывалась ни от одного посредничества по урегулированию ситуации на территории Украины. Также Владимир Путин поблагодарил Эрдогана за его усилия по урегулированию конфликта.

Кроме этого, на переговорах турецкий и российский лидеры обсудили вопрос зерновой сделки. В частности, Эрдоган заявил, что им так и не удалось договориться об эффективных альтернативах зерновой сделке. Однако Турция подготовила новый пакет предложений по его восстановлению. Также турецкий президент согласился поставлять российскую муку.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию "заставили" принять решение о завершении зерновой сделки, поскольку западные страны блокировали выполнение российских требований. Кроме этого, он заявил, что Запад обманывал Россию относительно гуманитарных целей зерновой сделки. По его словам, прекращение соглашения не повлияло на глобальные продовольственные рынки, поскольку цены продолжают снижаться. Но Москва готова к возобновлению соглашения, однако сразу после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции.

Итог встречи Эрдогана и Путина

Как сообщает российское издание "РИА Новости", по итогам встречи Путина и Эрдогана не будут подписаны никакие документы.

Напомним, 4 сентября в российский город Сочи прилетел турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган для переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. В аэропорту его встретили заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель, мэр Алексей Копайгородский, заместитель генерального директора департамента государственного протокола МИД РФ Игорь Богдашев, посол Турции в Москве Мехмет Самсар.

Во время встречи двух президентов российский переводчик оговорился, переводя слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и сказал о войне между Россией и Турцией, а не Украиной.