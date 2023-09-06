Украинка с детьми погибли в ДТП в Великобритании: 15-летняя дочь осталась сиротой (фото)

Произошла авария в Северном Йоркшире на участке дороги, который считается крайне опасным. За 7 месяцев до аварии дети потеряли еще и отца.

В Великобритании в ДТП погибли украинка и еще двое маленьких детей. Перед этим в Украине в другой аварии насмерть разбился их отец. Об этом сообщает Dailymail 5 сентября.

Произошло ДТП еще 3 сентября в Северном Йоркшире на трассе А61 между Саут-Стейнли и Рипли. Участниками трагедии стали автомобили Vauxhall Meriva, Toyota Aygo и пассажирский автобус, который двигался с ними в одном направлении.

Погибла 35-летняя Дарья Бартенева, а также двое ее детей — 6-летний сын Игорь Бартенев и 15-летняя падчерица Анастасия Бартенева, которые находились в транспортном средстве Vauxhall Meriva. Водитель автобуса и несколько пассажиров получили незначительные ранения.

Авария произошла на трассе, которая считается довольно опасной. Ранее там уже происходило огромное количество столкновений транспортных средств.

В Великобритании произошла смертельная авария с украинцами Фото: Скриншот

Отец детей погиб в украинском ДТП еще в феврале 2023 года и в результате единственной выжившей из семьи осталась 15-летняя дочь.

Волонтерка Донна Чилкотт рассказала, что семью приютили в городе Рипон после начала полномасштабной войны в Украине, где их очень тепло приняло местное население. Женщина собрала более 8 тысяч фунтов для девочки, которая осталась полной сиротой.

"Это разбивает сердце, особенно в отношении девочки. Она потеряла своего отца в феврале в Украине, а потом потеряла всю свою семью в еще одной автокатастрофе. Насколько мне известно, отец также погиб в ДТП. Сейчас подростком заботится друг семьи", – написала Донна Чилкотт.

В настоящее время правоохранители собирают все доказательства по этому делу относительно виновников аварии.

Напомним, 9 июля сообщалось, что в польском городе Титусин произошло смертельное ДТП с автобусом, который перевозил украинцев. 33-летний мужчина скончался на месте, а еще два человека пострадало.