Суд ЕС снял санкции с экс-главы Ozon Александра Шульгина

Европейский Суд впервые снял санкции с российского бизнесмена.

Европейский суд общей юрисдикции постановил освободить от ограничений Бывший гендиректор интернет-ретейлера Ozon Александр Шульгин будет исключен из санкционных списков Евросоюза согласно решению суда общей юрисдикции ЕС, вынесенному 6 сентября 2023 года.

"Заявитель не может рассматриваться как поддерживающий или реализующий действия или политику, ставящие под угрозу или угрожающие стабильности в Украине", – говорится в решении суда.

Постановление вступит в силу после истечения срока на апелляцию.

Предыстория судебного инцидента

До этого суд ЕС принимал решения о снятии санкций только с родственников основных подсанкционных лиц. Так в марте были отменены санкции против матери Евгения Пригожина.

Также частично были сняты санкции с автогонщика Никиты Мазепина, что позволило ему продолжать профессиональную деятельность. При этом имущественные ограничения суд оставил в силе.

Кто такой Александр Шульгин

Бывший генеральный директор интернет-ретейлера Ozon Александр Шульгин Фото: скриншот Youtube

Российский бизнесмен Александр Шульгин родился 2 мая 1977 года в Ессентуках Ставропольского края. Высшее образование получил в Ростовском государственном университете, который окончил по специальности "менеджмент".

Александр Шульгин попал под санкции Евросоюза в апреле 2022 года в связи с тем, что 24 февраля 2022 г. Шульгин был на встрече российских олигархов с Президентом России Владимиром Путиным. Через несколько дней после вступления в силу санкций топ-менеджер Ozon покинул свой пост и вышел из совета директоров компании, которую возглавлял с 2017 года.

В послужном списке Шульгина пост генерального директора российского "Яндекса", который он занимал с 2014 по 2017 год. До работы в "Яндексе" Шульгин выполнял обязанности финансового директора в российском филиале компании Coca-Cola.

Напомним, что в июле Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова, основателя российского банка "Тинькофф" за антивоенную позицию.