Аресты в Мьянме: журналиста приговорили к 20 годам тюрьмы за репортаж о циклоне (фото)

Сай Зау Тайке решил рассказать о последствиях урагана, который забрал жизни более 140 человек, после чего был задержан военной хунтой.

Хунта Мьянмы приговорила фотожурналиста Сай Зау Тайке к 20 годам тюрьмы за освещение последствий циклона Мокко. Об этом пишет Myanmar Now.

В издании отмечают, что их журналист посетил пострадавший город, чтобы рассказать о последствиях урагана, который забрал жизни более 140 человек. Многие жертвы были членами преследуемого меньшинства рохинджа и проживали в лагерях для внутренне перемещенных лиц.

Позже Сай Зау Тайке был арестован в столице штата Ракхайн Ситуэ. В течение недели журналиста допрашивали, после чего перевели в тюрьму Инсейн в Янгоне. Его обвиняют в дезинформации, подстрекательстве и подстрекательстве к мятежу.

Сообщается, что журналисту не предоставили юридического представителя, а приговор был вынесен на территории тюрьмы Инсейн без судебных слушаний или других разбирательств. Ему также запретили свидания с семьей.

"Его приговор является еще одним свидетельством того, что свобода прессы была полностью подавлена ​​правлением военной хунты, и показывает, какую огромную цену приходится платить независимым журналистам в Мьянме за свою профессиональную работу", — сказал главный редактор издания Све Вин.

Сай Зау Тайке

Сай Зау Тайке стал вторым журналистом агентства, арестованным после переворота 2021 года. Ранее военная хунта арестовала Кей Зон Нвей, которая освещала протест против переворота в Янгоне.

Напомним, 7 сентября в России арестовали командира армии ПВО, защищающей Москву, Константина Огиенко. Причиной ареста стала крупная взятка, за которую военные обещали выделить под застройку земли Минобороны РФ.

Ранее, 10 августа, в Беларуси арестовали на 20 суток местную предпринимательницу и владелицу костюмерной мастерской Елену Зуброву за "несанкционированный пикет" на странице в Facebook и виртуальное распространение "экстремистских материалов".