Более 2100 погибших: иностранные спасатели направляются в зону землетрясения в Марокко, — Guardian

Марокканские власти заявили, что приняли помощь только от четырех иностранных государств, тогда как многие другие страны также заявили, что готовы прислать ее. Жертвами землетрясения стали по меньшей мере 2100 человек.

К спасательной операции после землетрясения в Марокко присоединились специалисты Испании, Великобритании, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов, которые должны прислать поисково-спасательные группы, сообщило министерство внутренних дел страны, пишет Guardian.

Причиной ограничения власти назвали "отсутствие координации, которая может быть контрпродуктивной", отмечает СМИ.

Министерство обороны Испании сообщило, что в страну катастрофы уже направлено 86 спасателей с поисковыми собаками, а с авиабазы Аль-Удейд вблизи Дохи в Катаре вылетел самолет помощи, чтобы присоединиться к тем, кто уже ищет уцелевших в разрушенных деревнях Атласских горах Марокко.

"Мы пришлем все, что нужно, потому что все знают: эти первые часы являются ключевыми, особенно если есть люди, похороненные под завалами", — подчеркнула министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Марокко не отказывается категорически от других предложений, но они могут быть приняты, "если у страны возникнет потребность", приводит Guardian слова представителя министерства обороны. Он уточнил, что подразделения гражданской защиты и вооруженные силы Марокко были развернуты немедленно.

Что известно о землетрясении в Марокко

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 8 сентября и оказалось крупнейшим в Марокко за более чем шесть десятилетий. Эпицентр бедствия был зафиксирован под отдаленным скоплением горных деревень в 45 милях к югу от Марракеша, но землетрясение поразило инфраструктуру вплоть до северного побережья страны. Землетрясение уничтожило с лица земли целые деревни на холмах горного хребта Атлас.

Землетрясение в Марокко произошло в горных районах провинции Аль-Хауз Фото: Скриншот

Правительство сообщило по меньшей мере о 2122 погибших на утро 11 сентября и более 2421 раненом, многие из которых в критическом состоянии. По данным общественного телевидения Марокко, более 18 000 семей пострадали от землетрясения в провинции Аль-Хауз, месте его эпицентра.

Так, команда журналистов из AFP сообщила, что отдаленная деревня Тафегахте, расположенная в 40 милях (60 км) от Марракеша в провинции Аль-Хауз, была почти полностью разрушена и осталось всего несколько зданий. Только в провинции Аль-Хауз власти зафиксировали более 1300 смертей.

Кроме того, частично повреждены центр исторической Медины Марракеша и ее сеть переулков, входящая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди разрушений — обрушение минарета мечети, значительно пострадали различные жилые кварталы.

Красный Крест предупредил, что для устранения ущерба, причиненного землетрясением, могут потребоваться годы.

"Это не будет вопросом недели или двух... Мы рассчитываем, что это будут месяцы, если не годы", — сказал Хоссам Эльшаркави, директор отдела Ближнего Востока и Северной Африки.

В Марокко регулярно происходят землетрясения вдоль северного побережья, в частности землетрясение магнитудой 6,3 вблизи города Аль-Хосейма произошло в 2004 году, в результате которого погибло более 600 человек.

Напомним, Фокус писал о трагедии, произошедшей в феврале этого года в Турции и Сирии, и сейчас ученые раскрыли тайну Восточно-Анатолийского разлома, который оказался причиной этих двух разрушительных землетрясений. Ранее Фокус писал, что итальянский геофизик Карло Дониоли утверждает: Турция сместилась на несколько метров на юго-запад.

Кроме того, в августе землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Китае и два землетрясения в КНДР рядом с военным полигоном.