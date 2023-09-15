"Полный коллапс": в Нигерии полностью исчез свет из-за сбоя в энергосистеме

В африканской стране с населением более 200 миллионов человек произошло масштабное отключение света в результате пожара. В министерстве энергетики сообщили, что работают над восстановлением соединений.

В Нигерии произошло массовое отключение света в результате пожара, электроснабжение уже восстанавливают. Деталями 14 сентября поделились в Reuters.

Электрораспределительные компании Нигерии проинформировали, что в результате пожара на большой линии электропередачи произошел "полный коллапс системы". Это привело к массовым отключениям света.

Министр энергетики Адебайо Аделабу объяснил, что пожар вызвал взрыв на линии, которая соединяет две электростанции на севере центрального штата Нигерии.

"Пожар был полностью прекращен, и более половины соединений сейчас работает, а остальные будут полностью восстановлены в кратчайшие сроки", — пообещал он.

По данным СМИ, производство электроэнергии в стране сначала упало до нуля, однако впоследствии выросло до 1341 МВт. Стоит отметить, что среднесуточный показатель, по данным Transmission Company of Nigeria (TCN), составляет 4100 МВт.

Журналисты подчеркнули, что Нигерия — это крупный производитель нефти и газа, поэтому из-за нестабильной электросети местные предприятия вынуждены держать наготове дизельные и бензиновые генераторы. Только за прошлый год в стране подобные случаи блэкаутов происходили четыре раза.

"Стоимость топлива для генератора съедает наши финансы, и для технологического бизнеса, который полагается на электроэнергию, это тяжелое бремя", — заявил руководитель технологической фирмы Bayelsa Tech Hub Диккион Болодеку.

В бывшей столице Нигерии Лагосе несмотря на почти ежедневные отключения света часть людей все равно была удивлена масштабным блэкаутом. Однако компания Eko Electricity Distribution, которая базируется в городе, заверила, что электросеть восстанавливается.

Стоит отметить, что население Нигерии составляет более 200 миллионов человек.

Напомним, фермер в Северной Корее косил траву, когда наткнулся на странный белый предмет. Сначала мужчина принял его за огромное яйцо, но впоследствии выяснилось, что Со Ки Сок нашел двухкилограммовый гриб.

Блогер из Великобритании спровоцировал масштабную операцию полиции и армии, а также едва не получил запрет на въезд в Европу. Все это произошло из-за желания молодого человека вылезти на башню в Париже.