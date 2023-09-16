Можем и "расстаться": Эрдоган отреагировал на критику Турции со стороны ЕС

Анкара имеет проблемы с Европейским Союзом и препятствует вступлению Швеции в НАТО. Турецкие чиновники предполагают, что их "шантажируют" истребителями F-16, которые страна хотела бы приобрести у США.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил отчет Европейского парламента и отреагировал на критические замечания, которые там были. При этом обвинил европейцев в том, что они хотят оторваться от Турции, и он в этом вопросе может пойти на встречу. О позиции политика рассказало агентство "Анадолу",

Эрдоган заявил, что пути ЕС и Турции "могут разойтись". Заявление прозвучало после обнародования отчета, в котором был ряд замечаний по двум вопросам: нарушение прав человека и верховенства права. В ответ политик заподозрил, что на самом деле Европа хочет избавиться от Турции, и заверил, что может и пересмотреть отношения с сообществом.

"Европейский союз стремится разорвать отношения с Турцией. Если ЕС предпримет соответствующие шаги, мы проведем свою оценку этих событий, и после этого можем пойти с ЕС разными путями, если это будет необходимо", — заявил он.

Также прозвучали оценки возможности вступления Швеции в НАТО. По словам президента, "террористы в Швеции продолжают под охраной полиции устраивать акции". Однако он видит связь с возможным решением США продать самолеты F-16 Турции.

Вопрос по F-16 решается американским Конгрессом, а вопрос по Швеции — турецким парламентом, напомнил Эрдоган. Заверил, что бессилен повлиять на парламент своей страны. "Они говорят, что этот вопрос не может решиться без [одобрения] Палаты представителей. Хорошо, у них там есть Конгресс, а у меня есть парламент. Я не могу предсказать, какое решение он примет", — подчеркнул политик.

Реджеп Тайип Эрдоган — детали политической деятельности

Отметим, президент Турции принимал личное участие в убеждении президента России Владимира Путина в заключении зерновой сделки летом 2022 года. В сентябре 2023 года он попытался еще раз убедить главу Кремля разблокировать вывоз украинского зерна. Для этого прибыл в Сочи и пообщался с Путиным. По итогам переговоров сумел лишь сказать, что нужно заканчивать войну.

Между тем у Анкары есть нерешенный вопрос о вступлении Швеции в НАТО. Эта скандинавская страна подала заявку вместе с Финляндией, но не вступила, поскольку не решила проблем с курдами, которых Турция называется террористами.

При этом Турция так и не стала членом ЕС, поскольку до сих пор имеет замечания по правам человека и верховенства права. Процесс вступления был приостановлен в 2019 году и, похоже, проверка 2023 года не показала желаемых изменений.

Напоминаем, Румыния отреагировала на несколько инцидентов, связанных с падением обломков российских дронов-камикадзе напротив портов Рени и Измаила на берегу Дуная. В частности, на границе развернули радары и зенитные системы, которые будут сбивать барражирующие боеприпасы РФ. Между тем военные, которые участвуют в учениях Sea Breeze-2023, имеют проблемы с российскими минами. Поэтому к учениям приобщили украинских водолазов, сообщили СМИ.