Кремль может сделать Венедиктова "либеральным" конкурентом Путина на выборах, — СМИ

По словам инсайдеров, администрация президента начала готовить "конкурента-либерала" еще весной. Однако сам Алексей Венедиктов отрицает информацию коллег и уверяет, что политика его не интересует.

Кремль предполагает предложить на позиции либерального "оппонента" действующему российскому диктатору на предстоящих выборах 2024 года бывшего главного редактора медиа "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, пишет издание "Ведомости".

Как свидетельствуют анонимные источники издания, готовить "конкурента"-либерала в президентском окружении начали еще весной. По инсайду, это будет довольно непростое дело, поскольку утвержденный "либерал" Венедиктов в ходе избирательной кампании должен будет высказаться по целому ряду критически важных для РФ вопросов. Однако сделать это нужно таким образом, чтобы электорат не присоединился к позиции "конкурента". То есть избиратели должны отдать должное действующему президенту России и выбрать именно его. Последствия понятны — война в Украине будет продолжаться и дальше.

Однако Венедиктов, по сообщению издания, опроверг эту информацию.

"Это вне моих интересов. Политика — дело коллективное, и это не для меня. У меня не было и нет желания участвовать в кампании. Никто из тех, кто меня знает, мне такого не предложит, а те, кто меня не знает и предложит, получат мой отказ", — сказал бывший главный редактор.

Источники "Ведомостей" подчеркивают, что кандидатуру Венедиктова может предложить определенная партия, что в свою очередь не потребует сбора подписей. Не помешает этому "политику" и присвоенный ему статус иностранного агента, поскольку это не лишает гражданина РФ избирательного права.

Кстати, на предыдущих выборах президента России в 2018 году как "либерал" участвовала Ксения Собчак, которая баллотировалась от "Гражданской инициативы" и набрала 1,68% голосов.

Напомним, Фокус писал, что поддержка действующего президента России Владимира Путина снижается и сейчас уже 25% россиян хотят избрать нового лидера страны.

Недавно Фокус сообщал, что из-за давления элит Путин в 2024 году может сделать президентом РФ своего преемника.