Последствия турецкого бедствия: в Малатье одновременно снесли взрывчаткой 9 многоэтажек (видео)

Для проведения таких целевых разрушений было использовано 1 660 килограммов взрывчатки и 30 тысяч капсул.

В турецкой провинции Малатья, которая подверглась большим разрушениям во время землетрясения в феврале этого года, с помощью взрывчатки одновременно было снесено девять 15-этажных домов, пишет турецкое издание TRT Haber.

Здания, где экспертными группами было использовано 1 660 килограммов взрывчатки и 30 тысяч капсул, были снесены одновременно за считанные секунды после подачи команды. При этом эти действия сопровождались тщательно контролируемыми охранными мероприятиями. После разрушения в районе образовались высокие облака пыли.

Всего в провинции Кахраманмараши целенаправленно разрушено около 6 тысяч зданий, более 36 тысяч зданий получили серьезные повреждения в результате землетрясений в городах Пазарджик и Эльбистан магнитудой 7,7 и 7,6 балла соответственно.

Малоэтажные дома в городе сносят строительной техникой, а многоэтажки — с помощью взрывчатки.

Напомним, Фокус писал, что 25 февраля стало известно: жертвами последних землетрясений в Турции и Сирии стали 44 тысячи человек. Количество эвакуированных из зоны бедствия достигло 528 тысяч.

Ранее Фокус писал о том, что геофизик утверждает: Турция сместилась на несколько метров на юго-запад.